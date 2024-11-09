Trump zaferi ve faiz indirimleri sonrası MicroStrategy hisseleri fırladı

Kripto Para

Donald Trump'ın başkanlık seçimlerindeki zaferi ve Fed'in peş peşe faiz indirimleri, MicroStrategy'nin hisselerinde büyük bir sıçrama yaratıyor. Şirket, Bitcoin yatırımlarıyla dikkatleri üzerine çekerken, son bir haftada hisseleri yüzde 20 artış gösterdi.

Dev Bitcoin Yatırımcısı MicroStrategy Bir Haftada Yüzde 20 Değer Kazandı

MicroStrategy, son günlerde yaşanan siyasi ve ekonomik gelişmelerin etkisiyle borsada güçlü bir yükseliş sergiledi. Şirketin hisse senetleri, Donald Trump'ın başkanlık yarışındaki başarısı ve ABD Merkez Bankası (Fed) art arda gerçekleştirdiği faiz indirimlerinin ardından bir haftada yüzde 20 değer kazandı. Nasdaq'ta 271,26 dolar seviyesinden işlem gören şirket hisseleri, geçtiğimiz 12 aylık süreçte yüzde 486'lık etkileyici bir performans gösterdi.

Michael Saylor'ın öncülüğündeki Bitcoin yatırım stratejisiyle öne çıkan MicroStrategy, 250 bin Bitcoin'lik devasa portföyüyle dikkat çekiyor. 19 milyar dolar değerindeki bu yatırımın yanı sıra şirket, 2027'ye kadar Bitcoin varlığını 42 milyar dolara çıkarmayı planlıyor.

Kripto para piyasasındaki son gelişmeler de şirketin yükselişini destekliyor. Bitcoin'in 76.600 dolar ile yeni bir rekor kırması ve Trump'ın zaferi sonrasında yüzde 10'un üzerinde değer kazanması, sektördeki diğer şirketleri de olumlu etkiledi. Bitcoin madenciliği alanında faaliyet gösteren CleanSpark yüzde 35, kripto para borsası Coinbase ise yüzde 48 oranında yükseliş kaydetti.

ABD seçimlerinin ardından oluşan olumlu hava, Fed'in faiz indirim kararlarıyla daha da güçlendi. Merkez bankası, Eylül 2024'te 0,5 puan ve 7 Kasım'da 0,25 puanlık indirimlerle fon oranını yüzde 4,5 – yüzde 4,75 bandına çekti.

Piyasalardaki bu iyimser tablo, ana endekslere de yansıdı. S&P 500 endeksi haftayı yüzde 5'lik artışla kapatırken, Dow Jones Sanayi Ortalaması yüzde 4,8 yükselerek yatırımcı güveninin arttığını gösterdi.