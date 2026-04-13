Trump\'ın Hürmüz kararı Bitcoin fiyatını düşürdü

Başkan Donald Trump, Truth Social hesabında görüşmelerin çökmesini İran'ın nükleer silah programını sonlandırmayı reddetmesine bağladı. "Gerçekten önemli olan tek mesele buydu." diyen Trump, İran'ın boğazda mayın kullanmasını ve geçiş ücreti talep etmesini "dünya gaspı" olarak nitelendirdi. Buna karşılık İran devlet medyası müzakerelerin ABD'nin "makul olmayan talepleri" nedeniyle çöktüğünü duyurdu.

Trump aynı zamanda ABD Donanması'na İran'a ücret ödeyen gemilere geçiş izni vermeme ve boğazdaki mayınları imha etme emri verdi. Küresel petrol ticaretinin beşte birini karşılayan Hürmüz Boğazı'nda blokaj kararı, ABD vadeli piyasaları açılışında ham petrolü varil başına 105 dolara taşıdı.

Kripto piyasaları risk kaçışıyla geriledi. Bitcoin (BTC) 70.623 dolara kadar düşerek 24 saatlik bazda yüzde 2,7 değer kaybetti. Ethereum (ETH) yüzde 3,6 gerileyerek 2.202 dolara, Solana (SOL) yüzde 3,25 düşüşle 82 dolara, XRP ise yüzde 2 kayıpla 1,33 dolara indi.

KURUMSAL TABLO POZİTİF SEYRİNİ KORUYOR

Kısa vadeli oynaklığa karşın kurumsal tablo güçlü sinyaller vermeyi sürdürüyor. BTC Markets analisti Rachael Lucas, geçen haftaki spot Bitcoin borsa yatırım fonu girişlerinin şubattan bu yana en yüksek haftalık seviyeye ulaştığını belirtti. 786 milyon dolarlık net girişte BlackRock'ın IBIT fonu öncülük ederken Morgan Stanley'in yeni açılan MSBT fonu sektörün en düşük ücretiyle 46 milyon dolar çekti.

Lucas, Bitcoin'in 70.500-71.000 dolar aralığında destek aradığını ve bir sonraki direnç bölgesinin 72.000-73.000 dolar olduğunu aktardı. "Bu bölgenin ETF girişleriyle yeniden kazanılması anlamlı bir sinyal olur." dedi. Savaşın başladığı 28 Şubat'tan bu yana Bitcoin yaklaşık yüzde 7,4 değer kazanarak S&P 500 ve altının önünde seyrediyor.