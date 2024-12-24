Tuhaf ama gerçek: 2024\'ün en çılgın ve garip 5 kripto hikayesi

Kripto Para

2024 yılı, kripto dünyasında olgunlaşma yılı olarak anılacak gibi görünüyor. Bitcoin ve Ethereum spot ETF'lerinin ABD'de onaylanması ve eskiden şüpheci olan politikacıların sektöre destek vermesi gibi gelişmelerle dolu bir yıl oldu. Ancak bu, kripto dünyasındaki garipliklerin ve çılgınlıkların sona erdiği anlamına gelmiyor. İşte 2024'ün en ilginç kripto hikayeleri...

1. FBI kendi token'ını yarattı

Mayıs ayında FBI, dolandırıcılık yapan kripto yatırımcılarını yakalamak için "NexFundAI (NEXF)" isimli sahte bir token geliştirdi. Bu "tuzak token" özellikle pump-dump dolandırıcılıklarını hedef aldı. FBI, sahte bir ekip gibi davranarak yatırımcılara token'ın işlem hacmini manipüle etmeleri için yardım etmelerini teklif etti. Operasyon sonucunda 18 kişi hakkında dava açıldı.

Ancak FBI'ın bu projede telif hakkını ihlal ettiği iddiaları da gündeme geldi. Yine de uzmanlar, FBI'ın kullandığı yazılım lisansının geniş haklar tanıdığını belirterek, olası bir dava durumunda sorun yaşanmayacağını ifade etti.

2. Memecoin geliştiricisinin felaketle sonuçlanan şakası

TruthOrDare (DARE) isimli memecoin'in geliştiricisi Mikol, Mayıs ayında bir canlı yayın sırasında büyük bir hata yaptı. Kripto parası için dikkat çekmek adına arkadaşlarına kendisini alkolle ıslatmalarını ve havai fişeklerle ateşe vermelerini istedi. Ancak bu tehlikeli dublör ters tepti ve Mikol'un yüzünde ve vücudunda üçüncü derece yanıklar oluştu.

Bu trajediye rağmen DARE'in piyasa değeri geçici bir yükselişle 370 bin dolara ulaştı. Ancak birkaç hafta içinde bu değer 50 bin doların altına düştü. Mikol, yaşananlardan sonra kripto dünyasından uzaklaşıp kendisini geliştirmeye ve tanrıya yakınlaşmaya odaklandığını açıkladı.

3. 13 yaşındaki çocuğun "Rug Pull" macerası

Solana tabanlı memecoin Gen Z Quant (QUANT), 13 yaşındaki yaratıcısının Pump.fun platformunda canlı yayında tüm token'larını satarak 30 bin dolar kazanmasıyla gündeme geldi. Ancak diğer yatırımcılar, token'ı tekrar canlandırarak yüzde 77.000'lik bir artışla devasa kâr elde etti. Bir yatırımcı, yaklaşık 1 milyon dolar kazandı.

Genç geliştirici daha sonra "Sorry" isimli bir başka token oluşturdu ve bu token'ları da satarak 20 bin dolar kazandı.

4. Justin Sun'ın 6 milyon dolarlık muzu

Tron'un kurucusu Justin Sun, kasım ayında New York'taki bir müzayedede duvara bantlanmış bir muza 6.2 milyon dolar ödedi. Daha sonra bu muzu canlı yayında yiyen Sun, muzun "sıradan bir muzdan farklı bir tadı" olduğunu belirtti.

5. Fransız bageti ya da XMR token

Kasım ayında Schneider Electric, Hellcat isimli bir hacker grubunun hedefi oldu. Grup, ele geçirdiği verileri yayınlamamak için iki seçenek sundu: 125 bin dolarlık Monero (XMR) veya 125 bin dolarlık Fransız bageti. Taleplerin ardından, bu mizahi fidye talebinin bir pazarlama numarası olduğu ortaya çıktı.

Ayrıca tüm bunların yanı sıra bu yıl, bir Ethereum kullanıcısı, 2 bin dolarlık bir transfer için 90 bin dolarlık işlem ücreti ödedi. Ayrıca, kripto dünyasında sosyal medya tartışmaları fiziksel dövüşlere taşındı. En dikkat çekici dövüşlerden biri, BitBoy lakaplı Ben Armstrong ile HarryPotterObamaSonic10Inu memecoin'in yaratıcısı arasında gerçekleşti. Bu dövüşü BitBoy kazandı.