Türkiye'de kripto alanında yeni bir dönem başlıyor: İşte o tarih! - Son Dakika
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Türkiye'de kripto alanında yeni bir dönem başlıyor: İşte o tarih!

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Türkiye'de önümüzdeki günlerde kripto para transferlerinde yeni dönem başlıyor. FATF Seyahat Kuralı kapsamında alıcı ve gönderici bilgilerinin paylaşılması zorunlu olacak. Binance TR kullanıcıları, gerekli bilgileri sağlamadan kripto varlık transferi yapamayacak. Düzenleme sadece kripto varlık transferlerini kapsayacak.

21.02.2025 14:30
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Türkiye'de kripto para ekosistemini temelden değiştirecek yeni düzenleme 25 Şubat 2025'te yürürlüğe giriyor. Resmî Gazete'de yayımlanan 9305 sayılı kanun ile kripto para transferlerinde alıcı ve gönderici bilgilerinin paylaşılması zorunlu hale geliyor. Binance TR başta olmak üzere tüm kripto para platformları, kullanıcılarından kapsamlı kimlik bilgileri talep edecek ve bu bilgileri paylaşmayan kullanıcıların işlemleri otomatik olarak iptal edilecek.

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Türkiye'nin kripto para ekosisteminde önemli bir değişim yaşanacak. 25 Şubat 2025 tarihinden itibaren yürürlüğe girecek olan 9305 sayılı kanun kapsamında, kripto para transferlerinde alıcı ve gönderici bilgilerinin paylaşılması zorunlu hale geliyor. Bu düzenlemeyle birlikte kripto para platformları, kullanıcılarından kapsamlı kimlik bilgileri talep edecek.

Resmî Gazete'de yayımlanan düzenleme, Mali Eylem Görev Gücü'nün (FATF) önerdiği Seyahat Kuralı'nı temel alıyor. İlk olarak 25 Aralık 2024'te duyurulan bu düzenleme, kara para aklama ve terör finansmanıyla mücadelede yeni bir sayfa açıyor. Binance TR'nin açıklamasına göre, yeni kurallar yalnızca kripto varlık transferlerini kapsayacak; Türk Lirası işlemleri ve platform içi alım-satımlar bu değişiklikten etkilenmeyecek.

Düzenleme kapsamında bireysel kullanıcılardan ad-soyad, T.C. kimlik numarası, ikamet adresi ve doğum tarihi gibi kişisel bilgiler istenecek. Kurumsal müşteriler içinse şirket unvanı ve vergi numarası gibi kurumsal kimlik bilgileri gerekli olacak. Platform yetkilileri, eksik veya hatalı bilgi girişlerinden kaynaklanacak sorunların sorumluluğunun kullanıcılara ait olacağını vurguluyor.

Binance TR, kullanıcılarını yeni düzenlemeye hazırlamak amacıyla müşteri hizmetleri kanallarını güçlendirdiğini duyurdu. Platform, başlangıçta bazı kullanıcı deneyimi aksaklıkları yaşanabileceğini kabul ederken, sürecin sorunsuz işlemesi için gerekli önlemlerin alındığını belirtti.

Piyasa uzmanları, bu düzenlemenin Türkiye'nin uluslararası finansal standartlara uyumunda önemli bir adım olduğunu değerlendiriyor. Bununla birlikte, kripto para kullanıcıları arasında işlem gizliliğine yönelik kaygılar da dile getiriliyor. 25 Şubat sonrasında gerekli bilgileri eksik veya hatalı girilen işlemlerin otomatik olarak iptal edileceği ve bundan doğacak sonuçların kullanıcıya yansıyacağı özellikle vurgulanıyor.

Türkiye\'de kripto alanında yeni bir dönem başlıyor: İşte o tarih!

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Son Dakika Kripto Para Türkiye'de kripto alanında yeni bir dönem başlıyor: İşte o tarih! - Son Dakika

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SON DAKİKA: Türkiye'de kripto alanında yeni bir dönem başlıyor: İşte o tarih! - Son Dakika
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