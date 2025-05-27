Türkiye kripto varlık merkezi kayıt sistemine geçiyor

Türkiye'nin merkezi saklama kurumu MKK, kripto ekosisteminin uzun süredir beklediği düzenleyici adımı attı. Kripto Varlık Merkezi Kayıt Sistemi (KVMKS) sayesinde hem işlem verileri hem de müşteri bakiyeleri merkezi olarak izlenecek. Uygulama, sektöre kurumsal şeffaflık kazandırırken yatırımcı haklarını da güçlendiriyor.

MKK Kripto Varlık Kayıt Sistemini Hizmete Aldı

Merkezi Kayıt Kuruluşu (MKK), kripto varlık piyasasında şeffaflığı artırmaya yönelik önemli bir adım atarak Kripto Varlık Merkezi Kayıt Sistemi'ni (KVMKS) devreye aldı. Sistem, kripto varlık hizmet sağlayıcıları ile MKK arasında entegrasyon kurarak sektörde merkezi denetimi güçlendirecek. Kripto Varlık Hizmet Sağlayıcıları'nın (KVHS) sisteme katılım için son başvuru tarihi 20 Haziran 2025 olarak belirlendi.

KVMKS ile birlikte kripto varlık alım-satım, ilk satış, dağıtım, takas ve transfer işlemleri merkezi kayıt altına alınacak. Platformların müşteri bakiyeleri ve saklama bilgileri de sisteme düzenli olarak raporlanacak. Bu kapsamlı raporlama sistemi, kripto varlık piyasasında şeffaflığı artırırken yatırımcı korumasını güçlendirecek.

Yatırımcılar için önemli bir yenilik olan e-YATIRIMCI uygulaması üzerinden kripto varlık kayıtlarına erişim imkanı sağlanacak. Bu uygulama sayesinde yatırımcılar, platform verilerini KVMKS kayıtlarıyla karşılaştırarak portföylerinin doğruluğunu teyit edebilecek.

MKK yetkilileri, sistemin altyapı geliştirmelerinin yoğun şekilde devam ettiğini ve teknik entegrasyon testlerinin başlatıldığını açıkladı. Sermaye Piyasası Kurulu'nun "Faaliyette Bulunanlar Listesi"nde yer alan platform ve saklama kuruluşları, SPK'ya faaliyet izni başvurusu yapabilmek için gerekli testleri tamamlamalı.

KVHS'lerin iletişim bilgileri ve başvuru evraklarını [email protected] adresine göndermeleri gerekiyor. Süreçle ilgili detaylı bilgiler ve güncellemeler MKK'nin resmi web sitesi üzerinden paylaşılıyor.

13 Mart 2025'te Resmi Gazete'de yayımlanan iki önemli tebliğ ile MKK'nin kripto varlık sektöründeki rolü netlik kazandı. "Kripto Varlık Hizmet Sağlayıcıların Kuruluş ve Faaliyet Esasları Hakkında Tebliği" ve "Kripto Varlık Hizmet Sağlayıcıların Çalışma Usul ve Esasları ile Sermaye Yeterliliği Hakkında Tebliği" kapsamında düzenlenen sistem, Türkiye'deki kripto varlık piyasasının kurumsal yapısını güçlendirecek.