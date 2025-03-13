Türkiye kripto varlık sektöründe yeni dönem: Kripto platformları için son tarih açıklandı - Son Dakika
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Türkiye kripto varlık sektöründe yeni dönem: Kripto platformları için son tarih açıklandı

Türkiye kripto varlık sektöründe yeni dönem: Kripto platformları için son tarih açıklandı

Türkiye'de kripto varlık hizmet sağlayıcıları, Resmi Gazete'de yayımlanan yeni tebliğlerle yasal çerçeveye kavuştu. Sermaye şartlarından risk yönetimine kadar geniş kapsamlı esaslar, kurumları daha güçlü ve güvenilir bir yapıya yönlendiriyor. Bu düzenlemeler, sektördeki hizmet kalitesini arttırmaya yönelik kritik adımlar içeriyor.

13.03.2025 00:38
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Resmî Gazetede yayımlanan yeni tebliğler, kripto varlık hizmet sağlayıcılarının faaliyetlerine dair tüm esasları somut şekilde ortaya koyuyor. Sermaye Piyasası Kurulu, bu adımla platformlardan saklama hizmetinden risk yönetimine kadar detaylı kriterleri yerine getirmesini bekliyor. Bu yaklaşımla, sektörde güvenli bir ekosistem oluşturulması ve yatırımcı memnuniyetinin korunması hedefleniyor.

150 Milyon TL Sermaye Şartı Geldi

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), kripto varlık sektörünü düzenleyen iki önemli tebliği 13 Mart 2025 tarihli Resmi Gazete'de yayımladı. "Kripto Varlık Hizmet Sağlayıcıların Kuruluş ve Faaliyet Esasları Hakkında Tebliğ" ve "Kripto Varlık Hizmet Sağlayıcıların Çalışma Usul ve Esasları ile Sermaye Yeterliliği Hakkında Tebliğ" başlıklı düzenlemeler, sektörde faaliyet gösteren platformlar ve saklama kuruluşları için detaylı kurallar getiriyor.

Düzenlemeler, kripto varlık hizmet sağlayıcılarının anonim şirket olarak kurulmasını, paylarının tamamının nama yazılı olmasını ve kuruluş sermayelerinin nakden ödenmesini zorunlu kılıyor. Platformlar için asgari kuruluş sermayesi 150 milyon TL, saklama kuruluşları için ise 500 milyon TL olarak belirlendi.

SPK tarafından getirilen yeni düzenleme, müşteri varlıklarının korunmasına yönelik ciddi önlemler içeriyor. Buna göre, müşterilere ait kripto varlıkların asgari yüzde 95'inin Kurulca yetkilendirilmiş saklama kuruluşlarında tutulması zorunlu olacak. Platformlar ise müşteri varlıklarının sadece yüzde 5'ini kendi bünyelerinde saklayabilecek ve bu oranın gün içinde hiçbir şekilde yüzde 10'u geçmemesi gerekecek.

Tebliğlere göre, platformlar müşteri nakitlerini doğrudan saklayamayacak. Tüm müşteri nakitleri bankalar nezdinde açılacak hesaplarda tutulacak ve bu hesaplar platformun kendi hesaplarından ayrı olarak izlenecek. Müşteri hesapları kredi teminatı olarak gösterilemeyecek ve bu hesaplar üzerinde platformlar lehine blokaj, rehin gibi kısıtlamalar uygulanamayacak.

Yeni düzenlemeler, kripto varlıkların alım-satım, ilk satış veya dağıtım, saklama ve yatırım danışmanlığı gibi faaliyetleri için detaylı kurallar getiriyor. Platformların listeleyecekleri kripto varlıklara ilişkin kriterler de tebliğlerde ayrıntılı olarak belirtiliyor. Kripto varlıkların cüzdan adresleri gizleme özelliğine sahip olmaması, proje sahibinin tek taraflı olağanüstü hak sağlayacak şekilde oluşturulmaması ve soğuk cüzdanlarda saklanabilir özellikte olması gerekiyor.

Tebliğlerde ayrıca fiyat gözetim sistemi kurulması, çıkar çatışmalarının yönetilmesi, mutabakat sistemi ve Merkezi Kayıt Kuruluşu (MKK) ile entegrasyon zorunluluğu gibi teknik gerekliliklere de yer veriliyor. Kripto varlık hizmet sağlayıcıları bilgi sistemleri bağımsız denetiminden geçmek ve rezerv kanıt denetimi yaptırmak zorunda olacak.

Halihazırda faaliyet gösteren kripto varlık platformları için geçiş süreci de düzenlemelerde yer alıyor. Buna göre, mevcut platformların 30 Haziran 2025 tarihine kadar faaliyet iznine başvurmaları gerekiyor. Ayrıca aynı tarihe kadar sermaye yeterliliği şartlarını ve diğer yükümlülükleri yerine getirmeleri zorunlu tutuluyor.

SPK'nın getirdiği düzenlemeler, Türkiye'de kripto varlık ekosisteminin yasal bir çerçeveye kavuşmasını sağlayarak sektöre güven kazandırmayı ve yatırımcıları korumayı amaçlıyor. Ancak getirilen yüksek sermaye şartları, sektörde konsolidasyona yol açabilecek ve küçük ölçekli platformların faaliyetlerini sürdürmelerini zorlaştırabilecek nitelikte görünüyor.

Sermaye Piyasası Kurulu, Kripto Para, Türkiye, Son Dakika

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