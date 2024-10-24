Uniswap dokuz Blockchain ağında köprüleme hizmetini başlattı - Son Dakika
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Uniswap dokuz Blockchain ağında köprüleme hizmetini başlattı

Uniswap dokuz Blockchain ağında köprüleme hizmetini başlattı

Merkeziyetsiz borsa devi Uniswap Labs, kullanıcıların uzun süredir beklediği çoklu Blockchain ağı desteğini Across Protocol altyapısıyla hayata geçirdi. Ethereum, Base, Arbitrum ve diğer altı büyük ağ arasında doğrudan varlık transferine olanak tanıyan yeni özellik, işlem süreçlerini hızlandıracak.

24.10.2024 10:39
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Uniswap'ın stratejik hamlesi, merkeziyetsiz işlem hacmindeki pazar payında yaşanan düşüşe karşı önemli bir çözüm sunuyor. Zincirler arası varlık transferi konusunda yaşanan zorlukları ortadan kaldırmayı hedefleyen bu yenilik, kullanıcıların harici köprülere ihtiyaç duymadan işlem yapabilmelerini sağlıyor.

Dokuz Ağ Arasında Kesintisiz Bağlantı

Merkeziyetsiz borsa protokolü Uniswap Labs, kullanıcılarının farklı Blockchain ağları arasında varlık transferi yapmasını kolaylaştıran yeni özelliğini Across Protocol iş birliğiyle tanıttı.

Karmaşık ve zorlu transfer süreçlerini basitleştiren bu yenilik, dokuz büyük ağ arasında kesintisiz geçiş imkanı sunuyor. Ethereum, Base, Arbitrum, Polygon, Optimism, Mainnet, Zora, Blast, World Chain ve ZKsync ağlarını kapsayan sistem, merkeziyetsiz likidite havuzları ve aktarıcılar ağı üzerinden hizmet veriyor.

Kullanıcıların en çok talep ettiği özelliklerden biri olan köprüleme fonksiyonu, Temmuz ayında X platformunda yapılan ankette "Layer 2'lerde limit emirleri" seçeneğinin önünde ilk sırada yer aldı. Bu gelişme Uniswap'ın merkeziyetsiz işlem hacmindeki pazar payını artırma stratejisinin önemli bir parçasını oluşturuyor.

Kripto Para, Blockchain, Ethereum, Son Dakika

Son Dakika Kripto Para Uniswap dokuz Blockchain ağında köprüleme hizmetini başlattı - Son Dakika

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