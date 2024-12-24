Uniswap güvenlik protokolünü güçlendiriyor

Kripto Para

Kripto para dünyasındaki artan dolandırıcılık vakaları, merkeziyetsiz borsaları daha kapsamlı güvenlik önlemleri almaya yönlendiriyor. Uniswap Labs'in Blockaid ile geliştirdiği yeni token uyarı sistemi hem teknik hem de sosyal mühendislik tabanlı dolandırıcılıkları tespit edebiliyor.

Uniswap Sahte Tokenlara Karşı Erken Uyarı Sistemine Geçti

Uniswap Labs'in yeni güvenlik çözümü, platformun web, mobil ve cüzdan eklentilerinde kullanıma sunulacak. Sistem, statik ve dinamik doğrulama yöntemlerini kullanarak şüpheli token işlemlerini analiz ediyor.

Blockaid CEO'su Ido Ben-Natan, çözümlerinin ünlü taklitçileri ve oltalama planları gibi yaygın dolandırıcılıkları tespit edebildiğini vurguladı. Ayrıca "yüzde 100 satış ücreti" gibi teknik dolandırıcılıkları da engelleyebiliyor.

2022'de kurulan Blockaid, çeşitli Blockchain ağlarındaki şüpheli aktiviteleri izliyor. Şirketin yazılımı Coinbase, Stellar ve Metamask gibi önde gelen platformlar tarafından kullanılıyor. Sistem şimdiye kadar 4 milyar dolardan fazla potansiyel kaybı önledi.

Uniswap ürün yöneticisi Medha Kothari, yeni sistemin kullanıcılara daha güvenli bir işlem deneyimi sunacağını belirtti. Token Uyarıları sayesinde kullanıcılar tüm Uniswap ürünlerinde tokenlar hakkında anlık bilgi alabilecek.