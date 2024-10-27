Üniversitenin şaşırtan hamlesi: Bitcoin'e yapılan milyonlarca dolarlık yatırım - Son Dakika
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Üniversitenin şaşırtan hamlesi: Bitcoin'e yapılan milyonlarca dolarlık yatırım

Üniversitenin şaşırtan hamlesi: Bitcoin\'e yapılan milyonlarca dolarlık yatırım

Emory Üniversitesi, Grayscale Bitcoin Mini Trust'a 15,1 milyon dolar yatırarak kripto para piyasasına güçlü bir giriş yaptı. Bu büyük yatırım, üniversitenin sektöre olan inancını ve farklılaşan stratejisini ortaya koyarak akademik çevrelerde yeni bir dönemi başlatıyor.

27.10.2024 22:09
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Atlanta merkezli Emory Üniversitesi, Grayscale Bitcoin Mini Trust'ta 15,1 milyon dolarlık yatırımla kripto para piyasasına büyük bir adım attı. Bu cesur hamle, üniversitenin sektöre olan güvenini ve yenilikçi yatırım stratejisini gözler önüne seriyor.

Akademik Dünya Bitcoin'e Güveniyor

ABD'nin önde gelen eğitim kurumlarından Emory Üniversitesi, kripto para piyasalarına kayda değer bir yatırım gerçekleştirdi. Atlanta merkezli üniversite, Bitcoin odaklı yatırım fonu Grayscale Bitcoin Mini Trust'a 15,1 milyon dolarlık kaynak aktardı. Bu önemli yatırım, kısa bir süre önce SEC'e yapılan resmi başvuruyla açıklandı.

Yapılan açıklamada, üniversitenin söz konusu fon içerisinde 2,7 milyon hisselik bir pozisyon aldığı belirtildi. Emory Üniversitesi, kripto para ekosistemine olan ilgisini sadece bu yatırımla sınırlamadı. Üniversite aynı zamanda, önde gelen kripto para borsası Coinbase'ten 4.312 hisselik alım gerçekleştirdi. Bu hisselerin toplam değeri yaklaşık 768 bin dolar seviyesinde bulunuyor.

Grayscale Bitcoin Mini Trust, ana fon olan Grayscale Bitcoin Trust'ın küçük ölçekli versiyonu olarak faaliyet gösteriyor. Bu yapı, yatırımcılara Bitcoin fiyat hareketlerinden daha uygun maliyetlerle yararlanma olanağı sunuyor.

Emory Üniversitesi'nin kripto dünyasına attığı bu adımla akademik çevrelerde tek değil. Harvard, Yale ve Stanford gibi saygın kurumlar da çeşitli kripto fonlarına yatırım yaparak bu alana ilgi gösteriyor. MIT, hem yatırımları hem de Blockchain teknolojisi üzerine yaptığı araştırmalarla dikkat çekerken, Michigan Üniversitesi 2018 yılında Andreessen Horowitz'in kripto fonuna yatırım yapmıştı.

Bu gelişmeler, yükseköğretim kurumlarının Blockchain teknolojisine ve kripto para birimlerine yönelik artan ilgisini gözler önüne sererken, aynı zamanda bu teknolojilerin akademik dünyada giderek daha fazla kabul gördüğünü ortaya koyuyor.

Amerika Birleşik Devletleri, Kripto Para, Blockchain, Bitcoin, Son Dakika

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