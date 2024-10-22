Ünlü kripto para borsası yöneticisi dolandırıcılıkla suçlandı - Son Dakika
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Ünlü kripto para borsası yöneticisi dolandırıcılıkla suçlandı

Ünlü kripto para borsası yöneticisi dolandırıcılıkla suçlandı

Avustralya Menkul Kıymetler ve Yatırımlar Komisyonu (ASIC), kapanan Mine Digital'in CEO'su Grant Colthup'u, bir yatırımcıdan alınan 1,47 milyon dolarlık Bitcoin için dolandırıcılıkla suçladı. CEO'nun 20 yıl hapisle yargılanacağı dava, kripto para sektöründeki güvenlik ve denetim sorunlarını yeniden ön plana çıkardı.

22.10.2024 12:59
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Avustralya Menkul Kıymetler ve Yatırımlar Komisyonu, eski bir kripto borsası CEO'sunu 1,47 milyon dolarlık Bitcoin dolandırıcılığı ile suçluyor. Yatırımcıların paralarının alınamadığı bu büyük vaka, kripto dünyasında güvenlik endişelerini tekrar gündeme getiriyor. CEO'nun hapisle yargılanacağı dava, sektördeki denetimlerin arttığını işaret ediyor.

ASIC Harekete Geçti: Kripto Borsası Skandalı Büyüyor

Avustralya'nın finans düzenleyicisi ASIC, kripto para sektöründeki usulsüzlüklere karşı mücadelesini sürdürüyor. Düzenleyici kurum, kapatılan Mine Digital kripto borsasının eski üst yöneticisi Grant Colthup hakkında büyük çaplı dolandırıcılık iddiasıyla soruşturma başlattı.

Soruşturmanın temelinde, bir yatırımcının Temmuz 2022'de gerçekleştirdiği 2,2 milyon Avustralya doları tutarındaki Bitcoin alım işlemi yer alıyor. Yatırımcı, ödemeyi gerçekleştirmesine rağmen kripto varlıklarını hiçbir zaman teslim alamadı. ASIC'in iddiasına göre Colthup, söz konusu fonları şirketin borçlarını kapatmak veya farklı kripto varlıklar edinmek için kullanmış olabilir.

2019 yılının Mayıs ayında faaliyetlerine başlayan Mine Digital, 2022 yılının Eylül ayında iflas bayrağını çekti. İflas sürecinde alacaklıların toplam talebi 16 milyon doları bulurken, Australian Financial Review'un araştırması şirkette sadece 20 bin dolarlık varlık bulunduğunu ortaya çıkardı.

Geçtiğimiz yıl Ocak ayında tasfiye görevlisi, alacaklılar adına Colthup'a karşı tazminat davası açtı. Queensland Ceza Kanunu'nun 408C maddesi kapsamında yargılanacak olan eski CEO'nun, 16 Aralık 2024 tarihinde mahkeme karşısına çıkması bekleniyor. Suçlu bulunması halinde 20 yıla kadar hapis cezasıyla karşı karşıya kalabilir.

ASIC'in kripto para piyasasındaki denetim faaliyetleri hız kesmeden devam ediyor. Kurum, 2024'ün Nisan ayında NGS Crypto Pty Ltd'ye karşı da harekete geçti. Şirketin yanıltıcı Blockchain madencilik paketleriyle yatırımcılara 160 milyon Avustralya doları zarar verdirdiği öne sürülüyor. Öte yandan, ülkenin finansal hizmetler bakanı, 1,3 milyar dolarlık bir kripto dolandırıcılığı konusunda halkı zamanında uyarmadığı gerekçesiyle eleştirilerin hedefi olmuştu.

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Son Dakika Kripto Para Ünlü kripto para borsası yöneticisi dolandırıcılıkla suçlandı - Son Dakika

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