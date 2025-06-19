USDC ABD vadeli işlemlerinde teminat haline geliyor

ABD'nin en büyük kripto para borsalarından platformlarından Coinbase, ödeme merkezi Nodal Clear ile genişlettiği iş birliği kapsamında USDC stablecoinini geleneksel vadeli işlem piyasalarına getirmeyi hedefliyor. Düzenleyici otoritelerin katı denetimi altındaki bu süreç, kripto varlıkların geleneksel finans araçlarıyla entegrasyonunda kritik bir adım teşkil ediyor.

USDC Düzenlenmiş Piyasalarda İlk Kez Teminat Olacak

Yapılan açıklamada şirketler, USDC'nin artık marjinli vadeli işlem alım satımı için teminat olarak kabul edileceğini duyurdu. Bu hamle, denetimli vadeli işlem borsalarında stablecoin kabulünü teşvik etmek için hazırlandı.

Entegrasyon süreci, ABD Emtia Vadeli İşlemler Ticaret Komisyonu'nun (CFTC) onayına tabi olacak. Coinbase Derivatives ve Nodal Clear, USDC'yi ABD vadeli işlem piyasasına getirmek için yetkili makamla aktif olarak çalışıyor.

Coinbase Derivatives "Bunun USDC'nin teminat olarak kullanılması için ilk düzenlenmiş kullanım örneği olması bekleniyor ve Coinbase Custody Trust'ın saklayıcı olarak kullanılması planlanıyor." açıklamasında bulundu.

Nodal Clear, CFTC tarafından düzenlenen türev takas organizasyonu olarak, Alman çok uluslu şirket Deutsche Börse'ye ait EEX Group'un bir parçası. Coinbase Derivatives ise CFTC kayıtlı belirlenmiş sözleşme piyasası statüsünde faaliyet gösteriyor.

Şirket, bu gelişmeyi USDC'yi "gerçek bir nakit eşdeğeri" olarak kurma hedefinde anlamlı bir dönüm noktası olarak görüyor. Aynı zamanda neredeyse anlık para hareketi ve güvenli saklama yoluyla artan verimlilik sunacağını vurguluyor.