USDT ihraççısı Tether emtia piyasasını hedefliyor - Son Dakika
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Kripto Para

USDT ihraççısı Tether emtia piyasasını hedefliyor

USDT ihraççısı Tether emtia piyasasını hedefliyor

Dünyanın en büyük stablecoin ihraççısı Tether, emtia finansmanı için ayırdığı likidite havuzunu 2026'ya kadar 5 milyar dolara çıkarmayı hedefliyor. Tether CEO'su Paolo Ardoino, şirketin Ekim ayında gerçekleştirdiği 45 milyon dolarlık petrol ticareti finansmanının, sektörde yankı uyandırdığını belirtti.

28.11.2024 13:12
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Geleneksel finans dünyasına adım atan Tether, yeni yatırım kolu Tether Investments aracılığıyla emtia finansmanına odaklanıyor. Şirket, özellikle petrol, doğal gaz ve altın işlemlerinin finansmanına yönelik stratejiler geliştirirken, gelişmekte olan piyasalardaki USDT kullanıcılarına da destek olmayı amaçlıyor.

Kripto Para ve Geleneksel Finans İş Birliği

Şirketin emtia brokerlarına sermaye sağlama ve geçici finansman üzerinden faiz kazanma stratejisini detaylandıran Ardoino, sektörün önde gelen emtia tüccarlarıyla iş birliği yaptıklarını vurguladı.

Bu yılın dokuz aylık döneminde 7,7 milyar dolar kâr elde eden Tether, haziran ayında açıkladığı yatırım planları kapsamında 12 aylık süreçte 1 milyar dolardan fazla yatırım yapmayı öngörüyor. Likidite ihtiyacı duyan emtia sektörüne USDT ile destek sağlamayı planlayan şirket, bu hamleyle sektörde önemli bir oyuncu olmayı hedefliyor.

Ekim ayında 670 bin varil Orta Doğu ham petrolünün yükleme ve taşıma işlemlerini destekleyen Tether, USDT kullanımının emtia ticaretinde şeffaflık ve hız sağladığını vurguluyor. Şirket, özellikle emtia satışlarının ekonomik itici güç olduğu gelişmekte olan piyasalarda büyüme fırsatları görüyor.

Kripto Para, Son Dakika

Son Dakika Kripto Para USDT ihraççısı Tether emtia piyasasını hedefliyor - Son Dakika

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