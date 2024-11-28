USDT ihraççısı Tether emtia piyasasını hedefliyor

Kripto Para

Geleneksel finans dünyasına adım atan Tether, yeni yatırım kolu Tether Investments aracılığıyla emtia finansmanına odaklanıyor. Şirket, özellikle petrol, doğal gaz ve altın işlemlerinin finansmanına yönelik stratejiler geliştirirken, gelişmekte olan piyasalardaki USDT kullanıcılarına da destek olmayı amaçlıyor.

Kripto Para ve Geleneksel Finans İş Birliği

Şirketin emtia brokerlarına sermaye sağlama ve geçici finansman üzerinden faiz kazanma stratejisini detaylandıran Ardoino, sektörün önde gelen emtia tüccarlarıyla iş birliği yaptıklarını vurguladı.

Bu yılın dokuz aylık döneminde 7,7 milyar dolar kâr elde eden Tether, haziran ayında açıkladığı yatırım planları kapsamında 12 aylık süreçte 1 milyar dolardan fazla yatırım yapmayı öngörüyor. Likidite ihtiyacı duyan emtia sektörüne USDT ile destek sağlamayı planlayan şirket, bu hamleyle sektörde önemli bir oyuncu olmayı hedefliyor.

Ekim ayında 670 bin varil Orta Doğu ham petrolünün yükleme ve taşıma işlemlerini destekleyen Tether, USDT kullanımının emtia ticaretinde şeffaflık ve hız sağladığını vurguluyor. Şirket, özellikle emtia satışlarının ekonomik itici güç olduğu gelişmekte olan piyasalarda büyüme fırsatları görüyor.