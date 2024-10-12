USI Tech kurucusu 150 milyon dolarlık vurgunla sırra kadem bastı

Kripto Para

Kripto para piyasalarında güven sarsıcı bir olay daha yaşandı. USI Tech adlı çok katmanlı pazarlama planıyla yatırımcıları dolandıran Horst Jicha, 5 milyon dolarlık kefaletle ev hapsinde tutulurken sırra kadem bastı. Bu gelişme, kripto para sektöründeki yasal boşlukları ve denetim eksikliklerini bir kez daha gözler önüne serdi.

Ethereum ve Bitcoin ile Yapılan Dev Vurgun Faili Kayıplara Karıştı

Kripto para dünyası, son yılların en büyük dolandırıcılık vakalarından biriyle sarsıldı. USI Tech adlı projenin arkasındaki Alman vatandaşı isim Horst Jicha, 150 milyon dolarlık bir vurgunla kaçmayı başardı. Olay, kripto para yatırımcılarını derinden etkiledi.

Jicha, yatırımcılara 140 günde yüzde 140 getiri vaat ederek Bitcoin (BTC) ve Ethereum (ETH) topladı. USI Tech'in Bitcoin madenciliği ve ticaret operasyonlarıyla bu yüksek getiriyi sağlayacağını iddia eden Jicha, aslında bir Ponzi şeması işletiyordu. Yeni yatırımcılardan gelen paralarla eski yatırımcılara ödeme yaparak sistemin sürdürülebilir olduğu yanılsamasını yarattı.

ABD makamları Jicha'yı geçtiğimiz yılın Aralık ayında Florida'da tutukladı. Ancak 5 milyon dolarlık bir kefaletle serbest bırakılan Jicha, New York'ta ev hapsinde tutuluyordu. Mart ayında yargılanması beklenirken, Jicha elektronik kelepçesini kırarak kaçmayı başardı.

ABD savcılığı, Jicha'nın ailesi ve arkadaşları tarafından garanti edilen 4 milyon doları ele geçirmeyi planlıyor. Jicha'nın nerede olduğu bilinmezken, mahkeme belgeleri onun İspanya ve Brezilya'da yaşadığını gösteriyor. Bu bilgi, uluslararası adli iş birliğinin önemini bir kez daha ortaya koydu.