Utah ABD tarihinde Bitcoin kararıyla bir ilki gerçekleştiriyor

Kripto Para

Utah, kamu fonları kullanarak Bitcoin ve diğer kripto varlıkları satın almak üzere bir yasa tasarısını ilerletiyor. Eyalet meclisinden geçen tasarı, şimdi Senato'nun onayına sunulacak. Bu adım, Utah'ı bu alanda öncü bir eyalet yapmayı hedefliyor.

Utah Kripto Para Piyasalarına Öncülük Ediyor

Utah eyaleti, kamu fonlarının Bitcoin ve diğer büyük hacimli kripto varlıklara yatırılmasına olanak tanıyan yeni bir düzenlemeyle, Amerika Birleşik Devletleri'nde bir ilke imza atmaya hazırlanıyor. Eyalet Meclisi'nden geçen yasa tasarısı, Senato onayını bekliyor.

Satoshi Action Fund'un CEO'su Dennis Porter'ın kısa bir süre önce paylaştığı bilgiye göre tasarı başarıyla Meclis aşamasını tamamladı. Blockchain ve Dijital İnovasyon Değişiklikleri başlığını taşıyan HB230 kodlu düzenleme, 28 Ocak'ta Utah Meclisi Ekonomik Kalkınma Komitesi'nde 8'e 1 gibi belirgin bir oy farkıyla kabul edildi. Tasarının mimarı Temsilci Jordan Teuscher, düzenlemeyi 21 Ocak'ta meclis gündemine taşımıştı.

Yeni düzenleme, eyalet hazinesine önemli yetkiler tanıyor. Tasarıya göre, kamu fonlarının yüzde 5'e varan kısmı Bitcoin başta olmak üzere, yüksek işlem hacmine sahip kripto paralar ve stablecoinler gibi "nitelikli dijital varlıklara" yatırılabilecek.

Porter, medyaya verdiği demeçte, Utah'ın bu tür bir yasal düzenlemeyi hayata geçiren ilk Amerikan eyaleti olacağı öngörüsünde bulundu. Tasarının yasalaşması için Senato onayının ardından vali imzası gerekiyor.

Benzer bir girişim Arizona'da da gündemde. Stratejik Bitcoin Rezerv Yasası olarak adlandırılan SB1025, 27 Ocak'ta Senato Finans Komitesi'nden geçti ve şu anda Meclis oylamasını bekliyor. Tasarı, Senatör Wendy Rogers ve Temsilci Jeff Weninger'in desteğini alıyor.

New Mexico da bu akıma katılan son eyalet oldu. Senatör Ant Thornton'ın 4 Şubat'ta sunduğu SB57, eyalette stratejik bir Bitcoin rezervi oluşturulmasını öngörüyor.

Ancak bu yöndeki tüm girişimler başarıyla sonuçlanmıyor. Kuzey Dakota'da kripto varlıkları ve değerli metallere devlet yatırımını öngören 1184 sayılı yasa tasarısı, 31 Ocak'taki Meclis oylamasında 57'ye 32 oyla reddedildi.

Bitcoin Reserve Monitor verilerine göre ABD genelinde on dört eyalet, hazinelerinin kripto varlık alımına izin verecek yasal düzenlemeleri gündemlerine aldı.