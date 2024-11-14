Uzmanlar açıkladı: Bitcoin fiyatının 100 bin dolar olacağı tarih belli oldu - Son Dakika
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Kripto Para

Uzmanlar açıkladı: Bitcoin fiyatının 100 bin dolar olacağı tarih belli oldu

Uzmanlar açıkladı: Bitcoin fiyatının 100 bin dolar olacağı tarih belli oldu

2023 ABD bankacılık krizi sonrası hızla toparlanan Bitcoin, son dönemde hızla yükselerek rekorlar kırmaya devam ediyor. Rekor üstüne rekor kıran Bitcoin fiyatı için gözler 100 bin dolar seviyesine çevrildi. Uzman analistler Bitcoin fiyatının 100 bin dolara ne zaman ulaşacağı konusunda önemli açıklamalarda bulundu.

14.11.2024 12:50
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Donald Trump'ın başkanlık zaferi ve tarihi getiriler, Bitcoin'in 100 bin dolarlık rekor bir zirveye ulaşmasını bekleniyor. Analistler tarafından yapılan değerlendirmelerde Bitcoin'in 100 bin dolara kısa süre içerisinde ulaşacağı belirtiliyor. Bu durum, geleneksel finansal varlıkları geride bırakan bir yükseliş ivmesi anlamına geliyor.

Bitcoin Yükselişini Sürdürüyor: 100 Bin Dolar Artık Çok Yakın

Lider kripto para birimi Bitcoin, Donald Trump'ın ABD Başkanlık seçimlerindeki zaferinin ardından 13 Kasım'da 93 bin doların üzerine çıkarak yeni bir rekor kırdı. Uzmanlar, Kasım ayının sonuna doğru Bitcoin'in 100 bin dolar seviyesini test edebileceğini öngörüyor.

Bitget Research'ten Ryan Lee, Bitcoin'in 2023 başından bu yana sergilediği yüzde 100'lük değer artışına dikkat çekerek, klasik yatırım araçlarının gerisinde kaldığını vurguladı. Lee, Kasım ayının Bitcoin için tarihsel açıdan en verimli dönemlerden biri olduğuna işaret etti.

CoinGlass'ın verilerine göre Bitcoin'in Kasım aylarında ortalama yüzde 44'ün üzerinde getiri sağladığı belirtiliyor. Bu ayın ilk yarısında yüzde 20'yi aşan artış, yatırımcıların beklentilerini yükseltti.

Bitfinex uzmanları, Trump'ın başkanlık koltuğuna oturmasıyla birlikte kripto paraların ABD'de yaygınlaşabileceğini ve bunun Bitcoin'i 100 bin doların üzerine taşıyabileceğini değerlendiriyor. Bununla birlikte Crypto.com CEO'su Kris Marszalek, piyasadaki yüksek kaldıraç kullanımına dikkat çekiyor. Marszalek, Ekim 2023'te 0,215 ile zirve yapan kaldıraç oranlarının sürdürülebilir olmadığı konusunda yatırımcıları uyarıyor.

Kripto para piyasaları, 2023'teki ABD bankacılık krizinin etkilerini atlattıktan sonra, Bitcoin'deki yükseliş trendinin devam etmesi ve Kasım ayı sonunda yeni zirvelere ulaşması bekleniyor.

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Son Dakika Kripto Para Uzmanlar açıkladı: Bitcoin fiyatının 100 bin dolar olacağı tarih belli oldu - Son Dakika

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