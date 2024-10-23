Uzmanlar açıkladı: Bitcoin uçuşa geçiyor - Son Dakika
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Kripto Para

Uzmanlar açıkladı: Bitcoin uçuşa geçiyor

Uzmanlar açıkladı: Bitcoin uçuşa geçiyor

Araştırma ve aracı kurumu Bernstein analistleri, Bitcoin (BTC) için 2025 sonu hedef fiyatını 200.000 dolar olarak öngördü. ABD'nin 35 trilyon doları aşan kamu borcu nedeniyle Bitcoin'in değerini koruma özelliğine dikkat çeken analistler, 200 bin dolar tahmininin 'düşük' kaldığını vurguladı.

23.10.2024 18:23
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Bernstein dijital varlıklar yöneticisi Gautam Chhugani, kurumsal yatırımcılar için hazırlanan "Bitcoin Blackbook" raporunda çarpıcı değerlendirmelere yer verdi. ABD'nin 35 trilyon dolarlık borç yükü ve süregelen enflasyon tehditleri, Bitcoin'in yatırım aracı olarak önemini güçlendiriyor.

Bernstein Analistleri: Bitcoin 2025 Sonunda 200 Bin Dolara Ulaşacak

Kurumsal yatırımcılar için Bitcoin'e doğrudan yatırım yerine alternatif stratejiler sunan Bernstein, MicroStrategy ve Robinhood hisselerine işaret ediyor. Dünyanın en büyük kurumsal Bitcoin hazinesine sahip MicroStrategy, yatırımcılara dolaylı Bitcoin pozisyonu sağlıyor.

Chhugani, kısıtlı arz özelliğine sahip bir "değer saklama aracı" olan dijital varlığın, ABD borcunun rekor seviyelere ulaştığı ve enflasyon tehditlerinin devam ettiği mevcut ortamda önemli bir alternatif oluşturduğunu vurguluyor.

Bitcoin fiyatı verilerine göre 66.393 dolar seviyesinde işlem görüyor. Bu seviye, Mart ayında kaydedilen yaklaşık 74.000 dolarlık tüm zamanların en yüksek seviyesinden yüzde 10 düşük bulunuyor. Lider kripto para birimi, yılbaşından bu yana yüzde 57 değer kazandı.

Amerika Birleşik Devletleri, Kripto Para, Bitcoin, Son Dakika

Son Dakika Kripto Para Uzmanlar açıkladı: Bitcoin uçuşa geçiyor - Son Dakika

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