Uzmanlar kripto para piyasasındaki son ABD yaptırımlarını değerlendirdi

Kripto Para

Küresel ticari anlaşmazlıklar kripto para piyasasında yankı buldu. Başkan Trump'ın açıkladığı tarife paketi, 7/24 işlem gören kripto piyasasında ilk etkisini gösterdi. Piyasa uzmanları, bu hamlenin kısa vadede risk iştahını azaltacağını belirtiyor.

Wall Street Uzmanları Uzun Vadede İyimser

Trump yönetiminin Kanada ve Meksika'dan ithal edilen mallara yüzde 25, Kanada enerjisi ve Çin mallarına yüzde 10 tarife uygulama kararı, kripto para sektörünü derinden etkiledi.

Bernstein analistleri, Bitcoin'in 90.000 dolar seviyesindeki güçlü desteğini koruduğuna dikkat çekiyor. Ocak 2025'te ABD spot Bitcoin ETF'leri 5,3 milyar dolarlık net giriş kaydetti.

Bitwise Alfa Stratejileri Başkanı Jeff Park, tarifelerin daha derin bir amacı olduğunu savunuyor. Park'a göre bu hamle, ABD dolarını ve uzun vadeli faiz oranlarını düşürerek Bitcoin'i yükselişe geçirecek.

MicroStrategy 2,5 milyar dolarlık Bitcoin satın aldı ve daha fazla alım için 584 milyon dolarlık sürekli imtiyazlı hisse senedi ihraç etti.