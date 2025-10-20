Uzmanlar uyarıyor: Bitcoin fiyatı dirençle karşılaştı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Kripto Para

Uzmanlar uyarıyor: Bitcoin fiyatı dirençle karşılaştı

Uzmanlar uyarıyor: Bitcoin fiyatı dirençle karşılaştı
20.10.2025 13:39
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bitcoin fiyatı, uzun vadeli yatırımcıların kâr satışlarını artırmasıyla baskı altında kaldı. Analistler, eski Bitcoin sahiplerinin satışlarının yeni bir yükselişin önünde engel oluşturduğunu belirtiyor.

Kripto para piyasalarında Bitcoin fiyatı, uzun vadeli yatırımcıların süregelen kar realizasyonları nedeniyle toparlanma konusunda zorluk yaşıyor. Analistler, günlük gerçekleşen karın 1,7 milyar dolara ulaştığını ve eski coinlerin (eski yatırımcıların cüzdanlarındaki Bitcoin'ler) tekrar piyasaya girdiğini belirtiyor.

Uzun Vadeli Yatırımcıların Satış Baskısı Sürüyor

Piyasa uzmanlarına göre kripto piyasalarının toparlanamamasının ardında manipülasyon veya baskı değil, mevcut Bitcoin sahiplerinden gelen yoğun satış baskısı bulunuyor. Analistler, harcanan coinlerin ortalama yaşının döngü boyunca artış gösterdiğini ve bu durumun uzun vadeli yatırımcıların satış yaptığına işaret ettiğini vurguluyor. Veriler, gerçekleşen günlük karın 1,7 milyar dolara ulaşırken gerçekleşen zararın da 430 milyon dolarla döngünün üçüncü en yüksek seviyesine çıktığını gösteriyor.

Eski coinlerden gelen yeniden canlandırılmış arzın günlük 2,9 milyar dolarla ikinci en yüksek seviyeye ulaşması dikkat çekiyor. Sektör kaynakları, son bir yılda Bitcoin'deki göreli zayıflığın büyük ölçüde eski yatırımcılardan geleneksel finans kuruluşlarına arz transferinden kaynaklandığını ifade ediyor. Uzmanlar, önümüzdeki yıllarda bu dinamiğin büyük ölçüde önemsiz hale geleceğini belirtiyor.

Bitcoin fiyatı haftalık kapanışta 108.700 dolar seviyesinde destek tutmayı başardı. Piyasa analistleri, bu seviyede tutunmanın devam etmesi durumunda fiyatın zaman içinde 120 bin dolar ve üzerine yükselebileceğini ifade ediyor.Bitcoin, yazım anında 110 bin doları geri kazanmış durumda ancak bu seviyenin hemen üzerinde daha fazla direnç bulunuyor.

Kripto Para, Bitcoin, Son Dakika

Son Dakika Kripto Para Uzmanlar uyarıyor: Bitcoin fiyatı dirençle karşılaştı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Bir ilimize özgü ırk Değeri yarım milyondan fazla, yurt dışından talep yağıyor Bir ilimize özgü ırk! Değeri yarım milyondan fazla, yurt dışından talep yağıyor
Otobüs şoförünün hakaret edip darbetmeye çalıştığı şehit babası konuştu Otobüs şoförünün hakaret edip darbetmeye çalıştığı şehit babası konuştu
Venezuela’da uçak kazası: 2 ölü Venezuela'da uçak kazası: 2 ölü
Merkez Bankası faizi yüzde 39,5’e düşürdü Merkez Bankası faizi yüzde 39,5'e düşürdü
Bir ilimiz sele teslim Yollar göle döndü, vatandaşlar önlem almayan belediyeye tepkili Bir ilimiz sele teslim! Yollar göle döndü, vatandaşlar önlem almayan belediyeye tepkili
Televizyonlar bin liraya satışa sunuldu, market savaş alanına döndü Televizyonlar bin liraya satışa sunuldu, market savaş alanına döndü

11:26
Cumhurbaşkanı Erdoğan, DEM Parti’nin tavrından rahatsız: Bu tür bir yaklaşım olmasını istemezdim
Cumhurbaşkanı Erdoğan, DEM Parti'nin tavrından rahatsız: Bu tür bir yaklaşım olmasını istemezdim
11:16
Türkiye’nin en kilolu ve en uzun bebeği “Ali Atilla“ dünyaya geldi
Türkiye'nin en kilolu ve en uzun bebeği "Ali Atilla" dünyaya geldi
11:13
CHP’nin kurultay iptal davası reddedildi
CHP'nin kurultay iptal davası reddedildi
11:02
Eğlence mekanlarındaki yeni tuzak: İçenler tecavüze uğramış olarak uyanıyor
Eğlence mekanlarındaki yeni tuzak: İçenler tecavüze uğramış olarak uyanıyor
10:59
Fenerbahçe’ye sponsor olan Hamdi Ulukaya’dan yeni hamle
Fenerbahçe'ye sponsor olan Hamdi Ulukaya'dan yeni hamle
09:41
Gözler saat 15.30’a çevrildi: Altında dengeler bugün değişecek
Gözler saat 15.30'a çevrildi: Altında dengeler bugün değişecek
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 24.10.2025 11:50:04. #7.11#
SON DAKİKA: Uzmanlar uyarıyor: Bitcoin fiyatı dirençle karşılaştı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.