VanEck Avrupa'da PYTH Token ETN ürününü listeliyor - Son Dakika
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Kripto Para

VanEck Avrupa'da PYTH Token ETN ürününü listeliyor

VanEck Avrupa\'da PYTH Token ETN ürününü listeliyor

VanEck, Avrupa'da Pyth Network'ün PYTH tokenını takip eden bir ETN'yi listeleyerek yatırımcılara yeni bir yatırım fırsatı sundu. Ürün, Euronext Amsterdam ve Paris'te işlem görecek ve Avrupa'nın 15 ülkesine açılacak. Bu gelişme, merkezi olmayan finans uygulamalarının altyapısını güçlendirmeyi hedefliyor.

05.11.2024 20:00
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VanEck, finans dünyasında giderek önem kazanan Blockchain teknolojilerine yatırım yapma imkanını genişletiyor. Bu noktada VanEck, Avrupa borsalarında Pyth Network tokenı PYTH'i izleyen yeni bir ETN listelendi. Bu hamle, Avrupa'daki yatırımcılara yenilikçi yatırım araçları sunma yolunda önemli bir adım olarak değerlendiriliyor.

Pyth Network İçin Avrupa Pazarında Önemli Adım

Önde gelen varlık yönetim şirketlerinden VanEck, gün içinde yaptığı açıklamada, Pyth Network'ün yerel tokenı PYTH'i takip eden yeni bir borsada işlem gören not (ETN) çıkardığını duyurdu. Yeni finansal ürün, Euronext'in Amsterdam ve Paris borsalarında işlem görecek. Aralarında Almanya, Fransa, Norveç ve İsviçre'nin de bulunduğu 15 Avrupa ülkesindeki yatırımcılar bu ürüne erişim sağlayabilecek.

Merkezi olmayan oracle hizmeti sunan Pyth Network, Blockchain dışı verilerin akıllı sözleşmelerle buluşmasını sağlayan ve farklı Blockchain ağları arasında köprü görevi gören bir protokol olarak öne çıkıyor. Protokolün yönetim tokenı PYTH, piyasa verilerine göre 3,4 milyar dolarlık piyasa değerine ulaşmış durumda.

VanEck Europe'un üst yöneticisi Martijn Rozemuller konuyla ilgili değerlendirmesinde, finansal hizmetler alanında Blockchain tabanlı akıllı sözleşmelerin artan önemine dikkat çekti. Rozemuller, oracle ağlarının akıllı sözleşmelerin gerçek dünya uygulamalarında vazgeçilmez bir unsur olduğunu vurgularken, Pyth Network'ün merkezi olmayan finans ekosisteminin temel yapı taşlarından biri olma potansiyeline işaret etti.

Lichtenstein merkezli Bank Frick'in saklama hizmeti sağladığı fiziksel PYTH tokenlarıyla desteklenen yeni ETN ürünü, MarketVector Pyth Network VWAP Close Index'ini baz alacak.

Avrupa pazarında Solana ve Chainlink dahil olmak üzere on ikiden fazla kripto para ürünü sunan VanEck, Amerika Birleşik Devletleri'nde de VanEck Bitcoin ETF (HODL) ve VanEck Ethereum ETF (ETHV) isimli iki spot kripto borsa yatırım fonunu piyasaya sürmüş bulunuyor.

Amerika'da bugün gerçekleştirilen başkanlık seçimleri, kripto ETF başvurularının akıbetini şekillendirebilecek. 2024 yılı içerisinde varlık yöneticileri, SOL, XRP ve Litecoin gibi altcoinleri kapsayan ETF'lerin yanı sıra, çeşitli token sepetlerini içeren kripto endeksi ETF'leri için de düzenleyici kurumlara başvuruda bulundu.

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Son Dakika Kripto Para VanEck Avrupa'da PYTH Token ETN ürününü listeliyor - Son Dakika

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