VanEck Avrupa\'dan dikkat çeken Solana hamlesi

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VanEck Europe, Solana tabanlı borsada işlem gören bonosunu (ETN) güncelleyerek Avrupa Birliği'ndeki yatırımcılara staking ödülleri sunmaya başladı. Bu yenilik, yatırımcılara günlük olarak hesaplanan pasif gelir imkanı sağlayarak, yatırım ürünlerine yeni bir boyut getiriyor. Şirket, bu değişiklikle hem yatırım değerini artırıyor hem de yatırımcıların daha fazla ilgisini çekmeyi hedefliyor.

Avrupa'da Kripto Yatırımlarında Yeni Dönem: VanEck'ten Günlük Staking Ödülleri

VanEck Avrupa, Solana tabanlı borsada işlem gören bonosunu (ETN) yeniden yapılandırarak Avrupa Birliği yatırımcılarına cazip bir fırsat sundu. Şirket, bu hamleyle Hollanda'nın Euronext Amsterdam borsasında işlem gören 74 milyon dolarlık ETN'sini daha da çekici hale getirdi.

Kısa bir süre önce duyurulan bu yeniliğe göre yatırımcılar artık günlük olarak staking ödülleri kazanabilecek. Bu ödüller, her gün ETN'nin net varlık değerine eklenerek yatırımcıların Solana varlıklarını otomatik olarak artıracak. VanEck, bu hizmet karşılığında yüzde 25'lik bir ücret talep edecek.

Bu atılım, VanEck'in Nisan ayında Ethereum bazlı ETN'sine benzer bir özellik eklemesinin ardından geldi. Ancak, Amerika Birleşik Devletleri'nde benzer bir uygulama henüz Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu (SEC) tarafından onaylanmadı.

Öte yandan VanEck, Haziran ayında ABD'de spot Solana ETF başvurusunda bulundu. Ancak firma, Amerikan yatırımcılarına staking özelliği sunmayacağını, bunun yerine "VanEck Solana Trust" adı altında Solana yatırımlarını yedekte tutacağını açıkladı. Bu durum, ABD'de daha önce onaylanan spot Ethereum ETF'leri ile benzerlik gösteriyor.

Sektör verileri, Solana bazlı ürünlerin bu yıl içinde 58 milyon dolarlık bir giriş sağladığını gösteriyor. Bu rakam, Litecoin ve XRP gibi popüler kripto paraları geride bıraktı. Buna karşın, spot Ethereum ETF'leri Temmuz sonunda başlatılmalarına rağmen sadece 140.000 dolarlık net çıkış yaşadı.

VanEck'in Dijital Varlıklar Araştırma Başkanı Matthew Sigel, Avrupa'nın ETN'lere yaklaşımının ABD'ye kıyasla daha esnek olduğunu vurguladı. Bu esneklik sayesinde şirket, itfa işlemlerini daha etkili bir şekilde yönetebiliyor.

Kripto dünyasındaki bu gelişmeler, özellikle ABD başkanlık seçimleri ve olası kripto dostu yönetimlerin varlığı göz önüne alındığında büyük önem taşıyor. Uzman ETF analisti Eric Balchunas, eski başkan Donald Trump'ın yeniden seçilmesi durumunda kripto sektörü için yeni fırsatların doğabileceğini açıkladı.