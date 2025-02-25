Varlık devi BlackRock Solana ETF stratejisini gizli tutuyor

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11,6 trilyon dolarlık varlık yönetim devi BlackRock, Bitcoin ve Ethereum ETF piyasasında liderliğini sürdürürken, yeni altcoin ETF yarışında henüz harekete geçmedi. ABD iShares bölümü lideri Rachel Aguirre, verdiği demeçte Solana ETF planları hakkında net bir bilgi vermekten kaçınarak şirketin üç temel ilkeye odaklandığını vurguladı. Bu durum, kripto ETF piyasasındaki rekabet dinamiklerini değiştirirken, SEC'in düzenleyici yaklaşımı sektörün geleceğini şekillendiriyor. Düzenleyici belirsizlik, SEC'in Solana'yı (SOL) Bitcoin ve Ethereum'dan farklı sınıflandırma ihtimali nedeniyle potansiyel bir engel oluşturuyor.

BlackRock Solana ETF Planları İçin Net Konuşmuyor

BlackRock'ın Solana ETF konusundaki sessizliği, altcoin borsada işlem gören fon yarışında dikkat çekiyor. Şirket bu konuda henüz bir açıklama sunmadı.

Dünya çapında yönetim altındaki 11,6 trilyon dolar varlıkla lider konumda bulunan BlackRock, iShares markası altında en büyük iki spot kripto ETF'sini yönetiyor. iShares Bitcoin Trust ETF 55,4 milyar dolar ve iShares Ethereum Trust ETF 3,7 milyar dolar büyüklüğüne ulaştı.

Franklin Templeton, Bitwise, Grayscale ve 21Shares gibi rakipler Solana ETF için harekete geçerken, BlackRock'tan Rachel Aguirre, şirketin planları hakkında detaylı bilgi vermedi.

Aguirre, şirketin ETF stratejisinin üç temel ilkeye dayandığını belirtti. Müşteri ihtiyaçları, yatırım tezi ve ETF formatına uygunluk kriterleri, BlackRock'ın yeni ürünler geliştirme sürecinde belirleyici rol oynuyor.

Kurumsal ETH ETF'lerine ilgisi geçen çeyrekte yüzde 14,5'e yükselirken, BTC ETF sahipliği yüzde 22,3'ten yüzde 21,5'e düştü. BlackRock'ın IBIT ETF'si, yaklaşık 1.100 kurumun 247 milyon hisse tutmasıyla Bitcoin ETF'leri arasında lider konumunu sürdürüyor.

SEC'in Solana'yı nasıl sınıflandıracağı ETF'lerin geleceği için kritik önem taşıyor. SOL'un bir menkul kıymet olarak kabul edilmesi, ETF başvuru sürecini önemli ölçüde değiştirebilir. Bloomberg ETF analistleri, olumlu senaryoda Solana ETF'lerinin onay alma olasılığını yüzde 70 olarak öngörüyor.