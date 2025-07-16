Video oyun devi kurumsal Ethereum rezervinde liderliğini ele geçirdi - Son Dakika
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Kripto Para

Video oyun devi kurumsal Ethereum rezervinde liderliğini ele geçirdi

Video oyun devi kurumsal Ethereum rezervinde liderliğini ele geçirdi
16.07.2025 10:46  Güncelleme: 10:43
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SharpLink Gaming tek haftada 74.656 ETH alarak önemli bir başarıya imza attı. Şirket son alımıyla birlikte dünyanın en büyük kurumsal Ethereum sahibi unvanını ele geçirdi. Şirketin 280.706 ETH'ye ulaşan hazinesi Ethereum Vakfı'nın 196.354 ETH'lik rezervini geride bıraktı. 156 milyon dolarlık satın alma furyası video oyun sektöründen kripto dünyasına yapılan en büyük hamlelerden biri oldu.

Oyun dünyasından SharpLink, agresif satın alma stratejisiyle Ethereum dünyasının güç dengelerini değiştirdi. Şirketin piyasa fiyatından hisse satış programıyla finanse ettiği bu hamle, kurumsal kripto para yatırımlarında yeni bir dönemin başlangıcını işaret ediyor.

Oyun Sektöründen Kripto Para Dünyasına Dev Yatırım

SharpLink Gaming'in başarısının arkasında Consensys ile kurduğu stratejik ortaklık yatıyor. Mayıs ayında açıklanan bu iş birliği kapsamında Ethereum kurucu ortağı Joseph Lubin, SharpLink'in yönetim kurulu başkanlığını üstlendi.

Şirket hazinesindeki ETH'lerin yüzde 99,7'sini stake ederek ek gelir elde ediyor. Geçen hafta 94 ETH olmak üzere toplam 415 ETH staking ödülü kazandı. Bu strateji şirketin uzun vadeli ETH yatırım yaklaşımını gösteriyor.

SharpLink'in geliştirdiği "ETH yoğunluğu" metriği yatırımcılara şirketin kripto para maruziyetini ölçme imkânı sunuyor. Bu metrik 13 Temmuz itibariyle 1.000 varsayılan seyreltilmiş hisse başına 2,46 ETH seviyesinde bulunuyor.

Şirketin başarısı, halka açık şirketler arasında ETH biriktirme akımını güçlendiriyor. BitMine Immersion ve Bit Digital gibi firmalar da benzer stratejiler izleyerek küresel ETH liderliği için yarışıyor.

Piyasa katılımcıları SharpLink'in bu hamlesinin kurumsal kripto para benimsenmesinde dönüm noktası olabileceğini değerlendiriyor. Şirketin mevcut rezervlerinin değeri 3.000 dolar civarındaki ETH fiyatıyla 858 milyon dolara ulaştı.

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Son Dakika Kripto Para Video oyun devi kurumsal Ethereum rezervinde liderliğini ele geçirdi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Video oyun devi kurumsal Ethereum rezervinde liderliğini ele geçirdi - Son Dakika
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