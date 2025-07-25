Vietnam ulusal Blockchain ağı ile dijital kimlik sistemini başlattı - Son Dakika
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Vietnam ulusal Blockchain ağı ile dijital kimlik sistemini başlattı

Vietnam ulusal Blockchain ağı ile dijital kimlik sistemini başlattı
25.07.2025 20:00
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Vietnam, dijital ekosisteminin temelini oluşturacak ulusal Blockchain platformu NDAChain'i hayata geçirdi. Yeni ağ, dijital sözleşme ve merkeziyetsiz kimlik doğrulama gibi hizmetler sunarak ülke genelinde veri güvenliğini ve entegrasyonu artırmayı hedefliyor.

Vietnam, dijitalleşme yolunda attığı dev bir adımla ulusal Blockchain platformu NDAChain'i resmen başlattı. Ülkenin Ulusal Veri Derneği (NDA) tarafından geliştirilen ve Kamu Güvenliği Bakanlığı'na bağlı bir merkez tarafından işletilecek olan bu yeni ağ, pek çok sektörde dijital işlemleri ve kayıtları güvence altına almayı amaçlıyor.

Vietnam NDAChain Blockchain Platformunu Resmi Olarak Başlattı

Vietnam, NDAChain adını verdiği yeni ulusal Blockchain platformunu kamuoyuna tanıttı. Platform, ülkedeki dijital işlemler ve kayıtların doğrulanmasında merkezi bir rol üstlenecek. Sektör raporlarına göre sistemin geliştirilmesi ve işletilmesi Ulusal Veri Derneği (NDA) tarafından gerçekleştirildi. Operasyon ise Vietnam Kamu Güvenliği Bakanlığı'na bağlı Veri İnovasyon ve Kullanım Merkezi tarafından yönetilecek.

Yetkililer, NDAChain'in mevcut merkezi veri modellerinde karşılaşılan siber saldırı riskleri, ölçeklenebilirlik sorunları ve küresel entegrasyon eksikliği gibi zorlukları çözmeyi hedeflediğini belirtiyor. NDA Teknoloji Başkanı Nguyen Huy, yeni platformun ülkenin canlı verilerini koruyacak "kritik bir katman" olacağını ve Vietnam'ın dijital toplum ile ekonomisi açısından büyük önem taşıdığını vurguladı. Huy ayrıca, sistemin tamamen merkeziyetsiz olmadığını, hibrit bir mimari benimsediklerini ifade etti.

NDAChain, izinli (permissioned) bir Blockchain olarak tasarlandı ve 49 adet kamu-özel sektör doğrulayıcı düğüm tarafından yönetilecek. Kamu kurumlarının yanı sıra SunGroup, Zalo, Masan, MISA, Sovico ve VNVC gibi şirketler de ağın güvenliğine katkı sağlayacak. İzinli Blockchain ağları, katılımcıların sistemdeki yetkilerini kontrol etmeye olanak tanıyan ek güvenlik katmanları içeriyor ve bu da platforma belirli ölçüde merkeziyet kazandırıyor.

Tüm düğüm operatörleri, işlemler ve akıllı sözleşmeler için ortak bir dağıtık defter altyapısını paylaşacak. Ayrıca, kimlik doğrulama modülleri doğrudan Vietnam'ın ulusal kimlik sistemleriyle entegre şekilde çalışacak. NDAChain, güvenliği artırmak için Proof-of-Authority (Yetki Kanıtı) mutabakat protokolü ve ek olarak sıfır bilgi kanıtları (zero-knowledge proofs) teknolojisini kullanıyor.

Platform, yalnızca finansal ve idari işlemleri değil; e-devlet, finans, sağlık, lojistik ve eğitim gibi birçok ulusal sistemi destekleyecek. Ayrıca NDAChain, NDA DID adlı merkeziyetsiz kimlik çözümünü de devreye sokuyor. Bu çözüm sayesinde, dijital işlemlerde karşı taraf doğrulaması ve kimlik hırsızlığına karşı koruma sağlanacak. NDAKey isimli uygulama ise kullanıcıların saniyeler içinde kimlik doğrulaması yapmasına olanak tanıyacak.

Kripto Para, Son Dakika

Son Dakika Kripto Para Vietnam ulusal Blockchain ağı ile dijital kimlik sistemini başlattı - Son Dakika

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