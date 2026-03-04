Visa ve Bridge stablecoin kartlarını 100'den fazla ülkeye genişletiyor - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Visa ve Bridge stablecoin kartlarını 100'den fazla ülkeye genişletiyor

Visa ve Bridge stablecoin kartlarını 100\'den fazla ülkeye genişletiyor
04.03.2026 20:45
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Visa ve Stripe bünyesindeki Bridge, stablecoin bağlantılı kart ihraç ürününü yıl sonuna kadar 100'den fazla ülkeye ulaştırmayı planlıyor. Genişleme adımı, kullanıcıların cüzdanlarındaki varlıklarla doğrudan günlük alışveriş yapmasına olanak tanıyacak.

Visa ve Stripe destekli stablecoin şirketi Bridge, ortaklaşa sundukları stablecoin bağlantılı kart ihraç ürününün küresel pazar payını artırmaya hazırlanıyor. Şirketler, yaptıkları açıklamada bu hizmeti 100'den fazla ülkeye genişletmeyi hedeflediklerini duyurdu. İlk olarak 2025 yılında tanıtılan ve başlangıçta Orta ve Güney Amerika ülkelerine odaklanan kartlar, şu anda 18 ülkede aktif olarak kullanılıyor.

Yeni planlama kapsamında yıl sonuna kadar Avrupa, Asya Pasifik, Afrika ve Orta Doğu pazarlarına girilmesi amaçlanıyor. Bu genişleme adımı, kullanıcıların MetaMask ve Phantom gibi cüzdanlarındaki stablecoin bakiyelerinden doğrudan çekim yaparak günlük alışverişlerini gerçekleştirmelerini sağlıyor. Söz konusu kartlar, Visa'nın dünya genelindeki 175 milyon üye iş yerinden oluşan mevcut ağında geçerli kabul ediliyor.

GELENEKSEL FİNANS SEKTÖRÜNDE STABLECOIN ADIMLARI HIZLANIYOR

Bu hamle, özellikle ABD'de stablecoin odaklı GENIUS Yasası'nın onaylanmasının ardından geleneksel finans hizmetleri sektöründe yaygınlaşan test süreçlerinin bir parçası olarak öne çıkıyor. Bridge CEO'su Zach Abrams, Visa ile genişleyen bu iş birliğinin kendi özel stablecoin birimlerini piyasaya süren işletmelere büyük kolaylık sağlayacağını vurguladı. Şirketler geçen yıl Visa ihraççıları ve alıcılarının zincir üstü ödeme mutabakatı için stablecoin altyapısını nasıl kullanabileceğini test etmek amacıyla bir pilot uygulama başlatmıştı.

Stripe, geçtiğimiz dönemde Bridge'i 1,1 milyar dolar karşılığında bünyesine katarak kripto para odaklı tekliflerini genişletmeye başladı. Şirket, stablecoin ihraç araçları sunmanın yanı sıra Paradigm ile birlikte ödeme odaklı Tempo blockchain ağını da geliştiriyor. Bridge ayrıca şubat ayında kripto varlıkları saklama, stablecoin ihraç etme ve rezerv yönetimi gibi konularda yetki veren ulusal banka lisansı için ön onay almayı başarmıştı.

Kripto Para, Son Dakika

Son Dakika Kripto Para Visa ve Bridge stablecoin kartlarını 100'den fazla ülkeye genişletiyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Savaş sürerken Suriye’den dikkat çeken Türkiye kararı Savaş sürerken Suriye'den dikkat çeken Türkiye kararı
İsrail, hava sahasını kademeli olarak açma kararı aldı İsrail, hava sahasını kademeli olarak açma kararı aldı
İran’a saldıran Trump’a Hollywood ünlülerinden sert tepkiler İran'a saldıran Trump'a Hollywood ünlülerinden sert tepkiler
İsrail, savaşın başından bu yana kullandığı mühimmat sayısını açıkladı İsrail, savaşın başından bu yana kullandığı mühimmat sayısını açıkladı
Washington Post: İran Suudi Arabistan’daki CIA İstasyonunu vurdu Washington Post: İran Suudi Arabistan'daki CIA İstasyonunu vurdu
’’Trump Türkiye’ye İran’a saldırma talimatı verdi’’ iddiasına yalanlama ''Trump Türkiye'ye İran'a saldırma talimatı verdi'' iddiasına yalanlama

20:40
Gaziantep FK-Fenerbahçe mücadelesi ışıklandırmadaki arıza nedeniyle başlayamadı
Gaziantep FK-Fenerbahçe mücadelesi ışıklandırmadaki arıza nedeniyle başlayamadı
20:30
Savaşın yeni matematiği: İran ucuza vuruyor, ABD pahalı savunuyor
Savaşın yeni matematiği: İran ucuza vuruyor, ABD pahalı savunuyor
19:59
Düşürülen füzeyle ilgili Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan ilk açıklama
Düşürülen füzeyle ilgili Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ilk açıklama
19:21
İran’dan Türkiye’ye füze atılmasının ardından Pezeşkiyan’dan dikkat çeken açıklama
İran'dan Türkiye'ye füze atılmasının ardından Pezeşkiyan'dan dikkat çeken açıklama
19:01
İran cephesinde dikkat çeken iddia: 500’den fazla ABD askeri öldü
İran cephesinde dikkat çeken iddia: 500'den fazla ABD askeri öldü
18:16
Türkiye’den yeni İran hamlesi Büyükelçi bakanlığa çağrıldı
Türkiye'den yeni İran hamlesi! Büyükelçi bakanlığa çağrıldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 4.03.2026 21:10:27. #.0.4#
SON DAKİKA: Visa ve Bridge stablecoin kartlarını 100'den fazla ülkeye genişletiyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.