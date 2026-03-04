Visa ve Bridge stablecoin kartlarını 100\'den fazla ülkeye genişletiyor

Visa ve Stripe destekli stablecoin şirketi Bridge, ortaklaşa sundukları stablecoin bağlantılı kart ihraç ürününün küresel pazar payını artırmaya hazırlanıyor. Şirketler, yaptıkları açıklamada bu hizmeti 100'den fazla ülkeye genişletmeyi hedeflediklerini duyurdu. İlk olarak 2025 yılında tanıtılan ve başlangıçta Orta ve Güney Amerika ülkelerine odaklanan kartlar, şu anda 18 ülkede aktif olarak kullanılıyor.

Yeni planlama kapsamında yıl sonuna kadar Avrupa, Asya Pasifik, Afrika ve Orta Doğu pazarlarına girilmesi amaçlanıyor. Bu genişleme adımı, kullanıcıların MetaMask ve Phantom gibi cüzdanlarındaki stablecoin bakiyelerinden doğrudan çekim yaparak günlük alışverişlerini gerçekleştirmelerini sağlıyor. Söz konusu kartlar, Visa'nın dünya genelindeki 175 milyon üye iş yerinden oluşan mevcut ağında geçerli kabul ediliyor.

GELENEKSEL FİNANS SEKTÖRÜNDE STABLECOIN ADIMLARI HIZLANIYOR

Bu hamle, özellikle ABD'de stablecoin odaklı GENIUS Yasası'nın onaylanmasının ardından geleneksel finans hizmetleri sektöründe yaygınlaşan test süreçlerinin bir parçası olarak öne çıkıyor. Bridge CEO'su Zach Abrams, Visa ile genişleyen bu iş birliğinin kendi özel stablecoin birimlerini piyasaya süren işletmelere büyük kolaylık sağlayacağını vurguladı. Şirketler geçen yıl Visa ihraççıları ve alıcılarının zincir üstü ödeme mutabakatı için stablecoin altyapısını nasıl kullanabileceğini test etmek amacıyla bir pilot uygulama başlatmıştı.

Stripe, geçtiğimiz dönemde Bridge'i 1,1 milyar dolar karşılığında bünyesine katarak kripto para odaklı tekliflerini genişletmeye başladı. Şirket, stablecoin ihraç araçları sunmanın yanı sıra Paradigm ile birlikte ödeme odaklı Tempo blockchain ağını da geliştiriyor. Bridge ayrıca şubat ayında kripto varlıkları saklama, stablecoin ihraç etme ve rezerv yönetimi gibi konularda yetki veren ulusal banka lisansı için ön onay almayı başarmıştı.