Vitalik Buterin, Tornado Cash geliştiricisi Roman Storm için destek mektubu yayımladı

Buterin, Cuma günü yayımladığı mektupta, ABD'de Ağustos ayında para transferi suçundan mahkûm edilen ve cezasını bekleyen Storm'a desteğini açıkladı. Tornado Cash'in kurucu ortaklarından Storm, Ağustos 2023'te ABD Adalet Bakanlığı tarafından suçlanmış ve kaçma riski olmadığına karar verilerek kefaletle serbest bırakılmıştı. Geliştirici, beş yıla kadar hapis cezasıyla karşı karşıya.

BUTERIN: DAVA YAZILIM GELİŞTİRMEYLE İLGİLİ

Buterin, kovuşturmayı doğrudan mali zarar yerine yazılım geliştirme merkezli bir süreç olarak nitelendirdi. Storm, ABD yetkililerinin 1 milyar doları aşkın yasadışı fonun aklanmasında kullanıldığını iddia ettiği gözetimsiz kripto para karıştırıcısı Tornado Cash'in kurucu ortağı. Ağustos ayında jüri, Storm'u para transferi suçundan mahkûm etti ancak ek kara para aklama ve yaptırım suçlamalarında karara varamadı.

Buterin, Tornado Cash gibi gizlilik araçlarını sistemik veri sömürüsüne karşı gerekli bir savunma mekanizması olarak konumlandırdı. Ethereum'un kurucu ortağı, Roman'ın yazılımını teknik araçlar satın almak ve insan hakları kuruluşlarına bağış yapmak için bizzat kullandığını ve bu verilerin kurumsal veya devlet veri tabanlarına kaydedilmediğini belirtti.

Buterin mektubunda, "Roman Storm'un çalışmasını başından beri hem gizliliğin önemine güçlü bir şekilde inanan biri olarak hem de Roman'ın geliştirdiği araçlar dahil gizlilik araçlarının aktif bir kullanıcısı olarak destekledim. Kar elde etmek için bu amaçları bahane eden ve gösterişli reklamlarla sunulan ama temelden bozuk yazılımlar üreten bazı kişilerin aksine, Roman'ın uygulamaları üzerinde çalışmayı bırakmasından yıllar sonra bile kullanılabilir kalmaya devam etti. Bu durum tek başına onu gözümde modern dünyada 'tüketici teknolojisi' diye geçen şeylerin çoğundan daha onurlu kılıyor." ifadelerine yer verdi.

SEKTÖRDEN MALİ DESTEKLER ARTIYOR

Buterin'in desteği tanıklıkla sınırlı kalmadı. Aralık 2024'te Ethereum'un kurucu ortağı, Storm'un hukuki savunma fonuna o dönemde yaklaşık 170.000 dolar değerinde 50 ETH bağışladı. Kâr amacı gütmeyen Ethereum Foundation ise geçen yıl haziran ayında 500.000 dolar bağış yaptı ve topluluk bağışlarıyla 750.000 dolara kadar eşleştirme taahhüdünde bulundu. Ekim 2025'te Ethereum Foundation ve Keyring, Tornado Cash geliştiricileri için özel bir hukuki savunma fonu oluşturdu.

Destek Ethereum ekosisteminin ötesine de uzandı. Girişimin web sitesine göre Storm'un savunma fonu yalnızca 2025 yılında 6,39 milyon doların üzerinde bağış topladı. Blockchain gizlilik araştırmacısı Federico Carrone, girişim stüdyosu LambdaClass'tan daha önce ayırdığı 50.000 dolarlık katkıyı artırarak Storm'un savunmasına 500.000 dolar bağışladığını açıkladı. Solana Policy Institute de Ağustos 2025'te hem Storm hem de Tornado Cash'in diğer kurucu ortağı Alexey Pertsev'i desteklemek amacıyla 500.000 dolar bağışladığını duyurdu.