Wall Street analistlerinden kripto şirketlerine al tavsiyesi

Analistler Bitdeer, DeFi Technologies, Strive ve Gemini için al eşdeğeri derecelendirmelerini korudu. Dört raporun üçünde hedef fiyatlar ödeme ve kripto sektöründeki çarpan daralmasını yansıtacak şekilde düşürüldü.

BİTDEER'İN 3 GİGAVATLIK ENERJİ PORTFÖYÜ ODAKTA

Benchmark analisti Mark Palmer Bitdeer için 27 dolarlık hedef fiyatını ve al tavsiyesini yineledi. Palmer'ın tezinin merkezinde Bitdeer'in ABD, Norveç, Butan, Etiyopya, Kanada ve Malezya'ya yayılan yaklaşık 3 gigavatlık küresel enerji portföyü yer alıyor. Rapora göre büyük ölçekli bulut sağlayıcılar ve yapay zeka altyapı şirketleri artan enerji kısıtlamalarıyla karşı karşıya kalırken bu portföy piyasa fiyatlamasının ima ettiğinden çok daha değerli olabilir.

Bitdeer'in yapay zeka bulut yıllık tekrarlayan geliri ocak sonundaki yaklaşık 10 milyon dolardan nisan sonuna kadar 69 milyon dolara yükseldi. GPU dağıtımı 4.100 birimi aştı ve kullanım oranı yüzde 90'ın üzerinde seyrediyor. Ancak ilk çeyrek bilançosu karışık bir tablo çizdi. Gelir bir önceki yılın aynı dönemindeki 70,1 milyon dolardan 188,9 milyon dolara iki katından fazla artarken 39 milyon dolarlık brüt zarar ve 159,5 milyon dolarlık net zarar hızlı altyapı genişlemesinin maliyetini yansıttı.

STRİVE GÜNLÜK TEMETTÜ YAPISIYLA DİKKAT ÇEKİYOR

TD Cowen analistleri Strive için hedef fiyatı 26 dolardan 30 dolara yükseltti. Katalizör olarak şirketin SATA süresiz tercihli hisselerine günlük temettü ödeme planını gösterdiler. Analistlere göre halka açık bir şirketin benimsediği ilk bu tür yapı olan plan temettülerin aylık ilan edilip dönem boyunca eşit günlük taksitlerle dağıtılmasını öngörüyor. Yapının SATA yatırımcı tabanını genişleteceği, teminat değerini artıracağı ve düşük volatilite veya gelir odaklı yatırım mandalarına dahil edilmeyi sağlayacağı öngörülüyor.

Analistler SATA'nın Strive'ın toplam sermaye artırımının yaklaşık yüzde 50'sini oluşturacağını tahmin ediyor. 2026 Bitcoin getiri tahmini yüzde 21,3'ten yüzde 26,1'e yükseltildi. Strive ilk çeyrek sonunda 13.628 Bitcoin tutuyordu.

DeFi Technologies için Benchmark hedef fiyatı 3 dolardan 2 dolara düşürürken al tavsiyesini korudu. Şirketin ilk çeyrekte geliri 11,2 milyon dolar ve net karı 4,9 milyon dolar oldu. CEO Johan Wattenstrom şirketin zamanla bir varlık yöneticisi olmaktan çıkıp "dijital varlıklar için dikey entegre bir sermaye piyasası altyapısına" dönüşeceğini söyledi.

GEMİNİ İŞLEM HACMİ DÜŞERKEN GELİRİNİ KORUDU

Mizuho analisti Dan Dolev Gemini için hedef fiyatı 12 dolardan 10 dolara düşürdü ancak üstün performans tavsiyesini sürdürdü. Dolev piyasanın Gemini'nin tek ürünlü kripto borsasından çeşitlendirilmiş bir piyasa platformuna dönüşüm hızını yeterince takdir etmediğini savundu.

Dolev'in işaret ettiği en çarpıcı veri noktası Gemini'nin ilk çeyrekte işlem hacimleri yüzde 50'den fazla düşmesine rağmen işlem gelirinin neredeyse sabit kalmasıydı. Dolev bu uyumsuzluğun "büyümenin kendisinden daha önemli" olduğunu yazdı. Kredi kartı gelirleri çeyreklik net gelirin yaklaşık yüzde 30'unu oluşturarak bir önceki yılın aynı dönemine göre yaklaşık yüzde 300 arttı. Tahmin piyasalarında aylık hacim yüzde 78 büyüdü.

Mizuho Gemini'nin 2028'de pozitif düzeltilmiş FAVÖK (Faiz, Amortisman ve Vergi Öncesi Kâr)'e ulaşacağını öngörüyor. 2026 gelirinin 239 milyon dolardan 2027'de 330 milyon dolara çıkacağı tahmin ediliyor.