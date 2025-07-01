Wall Street Bitcoin fonlarına 15 gün boyunca para yağdırdı - Son Dakika
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Kripto Para

Wall Street Bitcoin fonlarına 15 gün boyunca para yağdırdı

Wall Street Bitcoin fonlarına 15 gün boyunca para yağdırdı
01.07.2025 17:46
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ABD spot Bitcoin ETF'leri kesintisiz 15 gün boyunca para girişi yaşayarak toplam 4,7 milyar dolar topladı. BlackRock'ın IBIT fonu bu süreçte 3,8 milyar dolarla açık ara liderlik ederken Bitcoin fiyatı 106 bin dolar seviyesinde seyrediyor. Uzmanlar momentum kaybının Bitcoin'in 110 bin dolar hedefini zorlaştırabileceğini belirtiyor.

Kripto para piyasalarında yaşanan kurumsal ilgi rekor seviyelere ulaşmaya devam ediyor. Bitcoin ETF'lerinin piyasaya çıktığı Ocak 2024'ten bu yana toplam 49,3 milyar dolar giriş alan fonlar, son dönemde her gün istikrarlı performans sergiliyor. Uzmanlar bu trendin Bitcoin'in 112 bin dolar seviyesini aşması için ek tetikleyicilere ihtiyaç duyabileceğini belirtiyor.

ABD Bitcoin ETF'leri 15 günlük Seriyle Rekora Koşuyor

Dünyanın en büyük varlık yöneticisini BlackRock'ın IBIT fonu, Bitcoin ETF piyasasında hakimiyetini sürdürürken son güne 112,3 milyon dolar net giriş çekti. Bu performans yatırım aracının 15 günlük süreçte toplam 3,8 milyar dolar veya net girişlerin yüzde 81'ini oluşturmasını sağladı.

Ethereum ETF'leri de pazartesi günü 31,8 milyon dolar net giriş kaydederek olumlu performans sergiledi. Fidelity'nin FETH fonu 25,7 milyon dolarla öncülük etti. Temmuz 2024'te piyasaya sürülen Ethereum fonları için toplam net girişler şu anda 4,2 milyar dolarda duruyor.

Bitcoin fiyatı şu anda 105.888 dolardan işlem görürken Ethereum 2.415 dolar seviyesinde bulunuyor. Her iki kripto para da hafta sonu zirve yaptıktan sonra pazartesi ve salı günü gerileme yaşadı.

BRN araştırma analisti Valentin Fournier, ETF girişlerinin azalan hızının Bitcoin'in yakın vadede yeni tüm zamanların en yüksek seviyelerine ulaşması konusunda şüphe yarattığını belirtti. Fournier, "Bu durum kısa vadeli kurumsal coşkuda bir soğumaya işaret ediyor." dedi.

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Son Dakika Kripto Para Wall Street Bitcoin fonlarına 15 gün boyunca para yağdırdı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Wall Street Bitcoin fonlarına 15 gün boyunca para yağdırdı - Son Dakika
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