Wall Street devi Bitcoin'i altınla eşdeğer görüyor - Son Dakika
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Kripto Para

Wall Street devi Bitcoin'i altınla eşdeğer görüyor

Wall Street devi Bitcoin\'i altınla eşdeğer görüyor

Cantor Fitzgerald CEO'su Howard Lutnick, Bitcoin'in altın gibi emtia olarak sınıflandırılması gerektiğini savundu. Lutnick, düzenleyici kurumlara kripto para alanında daha net düzenlemeler için çağrıda bulundu. Bu açıklama, Bitcoin'in yasal statüsü konusundaki tartışmalara yeni bir boyut kazandırdı ve finansal piyasaların geleceğine dair önemli ipuçları sundu.

28.09.2024 14:27
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Wall Street'in önde gelen isimlerinden Howard Lutnick, Bitcoin hakkında dikkat çeken bir açıklama yaptı. Cantor Fitzgerald CEO'su, Bitcoin'in emtia olarak sınıflandırılması gerektiğini savunarak, kripto para piyasasının geleceğine dair önemli sinyaller verdi. Bu çıkış, Bitcoin'in finansal sistem içindeki konumunu güçlendirebilir ve yeni düzenlemelerin önünü açabilir.

Finansal Devden Kripto Para Düzenlemelerine Yeni Bakış

Howard Lutnick açıklamasında "Bitcoin bir emtiadır ve altın veya petrol gibi değerlendirilmelidir. Bu yalnızca bir emtiadır." dedi. Bu açıklama, kripto para piyasasının düzenlenmesi konusundaki tartışmalara yeni bir boyut kazandırdı

Lutnick, Bitcoin'in emtia olarak sınıflandırılması gerektiğini vurgularken, düzenleyici kurumların kripto para ve dijital varlık endüstrisinin önemini kavrayamadıklarına dair endişesini dile getirdi. CEO "Kabul edelim: Kripto ve dijital konusunda nasıl hareket edeceklerini bile bilmiyorlar ve hiçbir fikirleri yok; hala bunun ne kadar önemli olduğunu ve doğru yapılması gerektiğini anlamıyorlar." dedi

Cantor Fitzgerald CEO'su, emtia ve hisse senedi piyasalarının uzun vadede, "belki 20 yıl içinde" birleşeceğine inandığını belirtti. Bu öngörü, finansal piyasaların geleceği hakkında önemli ipuçları sunuyor.

Lutnick'in açıklamaları, kripto para dünyasında önemli bir oyuncu olan Bitcoin'in yasal statüsü konusundaki tartışmalara yeni bir perspektif getiriyor. Emtia olarak sınıflandırılması, Bitcoin'in finansal sistemdeki yerini güçlendirebilir ve yatırımcılar için daha net bir yasal çerçeve oluşturabilir.

Cantor Fitzgerald'ın 27 Temmuz'da duyurduğu 2 milyar dolarlık Bitcoin kredi programı da firmanın kripto para piyasasına olan inancını gösteriyor. Lutnick, bu hamleyle "Bitcoin'i küresel finansal piyasanın finansman ailesine" dahil ettiklerini belirtmişti.

Öte yandan Lutnick'in eski ABD Başkanı Donald Trump'ın geçiş ekibine dahil edilmesi, kripto para dünyası için olumlu bir gelişme olarak yorumlanıyor. Paradigm'in hükümet ilişkileri yöneticisi Alex Grieve, Lutnick'in "büyük bir kripto boğası" olduğunu vurgulayarak, bu durumun "kripto için çok önemli" olduğunu ifade etti.

Donald Trump, Kripto Para, Bitcoin, Son Dakika

Son Dakika Kripto Para Wall Street devi Bitcoin'i altınla eşdeğer görüyor - Son Dakika

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