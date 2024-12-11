Wall Street devi Goldman Sachs Bitcoin ve Ethereum için hazırlanıyor - Son Dakika
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Kripto Para

Wall Street devi Goldman Sachs Bitcoin ve Ethereum için hazırlanıyor

Wall Street devi Goldman Sachs Bitcoin ve Ethereum için hazırlanıyor

Goldman Sachs CEO'su David Solomon, ABD'deki düzenleyici ortamın değişmesi durumunda Bitcoin (BTC) ve Ethereum (ETH) işlemlerine başlayacaklarını duyurdu. Wall Street devinin bu kararı, kurumsal yatırımcıların kripto para piyasasına olan ilgisinin artmaya devam ettiğini gösteriyor.

11.12.2024 12:52
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David Solomon, mevcut düzenlemeler nedeniyle sınırlı olan kripto para faaliyetlerini genişletmeye hazır olduklarının sinyalini verdi. Bu açıklamalar, Bitcoin'in 100.000 doları aşarak rekor kırdığı ve spot ETF onaylarının hızlandığı bir döneme denk geldi.

Goldman Sachs Kripto Para Varlıklar İçin Düzenlemeleri Bekliyor

Goldman Sachs'ın kripto varlıklara yönelik stratejisi, ABD'deki düzenleyici ortamın değişim sinyalleriyle netleşmeye başladı. Reuters editörü Lananh Nguyen'in Bitcoin ve Ethereum'da piyasa yapıcılığı hakkındaki sorusunu yanıtlayan Solomon, düzenleyici yapının değişmesi halinde bu alanı değerlendireceklerini belirtti.

Yatırım bankası, 2021 yılında kurduğu kripto departmanıyla sektördeki varlığını sürdürüyor. Digital Asset Holdings tarafından geliştirilen Canton Network üzerinde gerçekleştirilen testlerde yer alan Goldman Sachs, kurumsal yatırımcıların kripto varlıklara olan ilgisinin arttığını gözlemliyor.

ABD Başkanı Donald Trump'ın stratejik Bitcoin rezervi oluşturma ve Operation Choke Point 2.0'ı sonlandırma vaatleri, düzenleyici yapıyı değiştirebilir. Solomon, Bitcoin'i "spekülatif varlık" olarak nitelendirmeye devam etse de insanların bu varlıklara olan ilgisini anlıyor.

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Son Dakika Kripto Para Wall Street devi Goldman Sachs Bitcoin ve Ethereum için hazırlanıyor - Son Dakika

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