Wall Street devi JPMorgan\'dan Bitcoin ve altın tahmini

Kripto Para

Kripto para piyasaları yeni bir döneme giriyor. JPMorgan analistleri, Trump'ın zaferiyle birlikte değer kaybı ticaretinin ivme kazanacağını ve bunun Bitcoin ile altın gibi değer saklama araçlarını olumlu etkileyeceğini belirtiyor. MicroStrategy'nin üç yıllık dev yatırım planı, kurumsal yatırımcıların kripto para piyasalarına olan güvenini artırıyor.

JPMorgan: Trump Dönemi Bitcoin İçin Altın Çağ Olacak

JPMorgan araştırması, Trump'ın başkanlık zaferinin değer kaybı ticaretini güçlendireceğine işaret ediyor. Yönetici direktör Nikolaos Panigirtzoglou liderliğindeki ekip, tarife ve jeopolitik gerginliklerin yanı sıra genişlemeci mali politikaların bu trendi destekleyeceğini belirtiyor.

MicroStrategy'nin "21/21 planı" kapsamında, önümüzdeki üç yıl içinde 21 milyar doları öz sermayeden, 21 milyar doları sabit getirili menkul kıymetlerden olmak üzere toplam 42 milyar dolarlık Bitcoin alımı gerçekleştirecek. 2025 yılı için planlanan 10 milyar dolarlık alım, şirketin 2020'den bu yana yaptığı toplam Bitcoin yatırımına eşit seviyede.

Merkez bankalarının altın rezervleri da kritik önem taşıyor. Ukrayna savaşı ve Rusya'ya yönelik yaptırımların ardından merkez bankaları altın varlıklarını önemli ölçüde artırdı. Çin Merkez Bankası'nın geçen Nisan'dan bu yana altın alımlarına ara vermesine rağmen jeopolitik gerginlikler nedeniyle merkez bankalarının dolar rezervlerinden altına yönelimi devam ediyor.