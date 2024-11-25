Wall Street devi Tether'in yüzde 5 hissedarı oldu - Son Dakika
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Kripto Para

Wall Street devi Tether'in yüzde 5 hissedarı oldu

Wall Street devi Tether\'in yüzde 5 hissedarı oldu

Wall Street'in köklü kurumlarından Cantor Fitzgerald, kripto para dünyasının en büyük stablecoin ihraççısı Tether ile stratejik ortaklık imzaladı. The Wall Street Journal'ın raporuna göre 133 milyar dolarlık rezervlerin yönetimini üstlenen Cantor Fitzgerald, şirkette yüzde 5 hisse payı elde etti.

25.11.2024 11:54
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Stablecoin pazarının lider şirketi Tether, geleneksel finans dünyasıyla köprüler kuruyor. Cantor Fitzgerald ile yapılan anlaşma, şirketin değerlemesini 12 milyar dolara taşıdı. Bu stratejik ortaklık, kripto para sektörünün kurumsallaşma sürecinde önemli bir dönüm noktası olarak görülüyor.

Tether Rezerv Yönetiminde Yeni Dönem Başlıyor

Cantor Fitzgerald CEO'su Howard Lutnick'in ABD Ticaret Bakanlığı'na aday gösterilmesi, ortaklığın önemini daha da artırıyor. Tether'ın liderliği, Lutnick'i yurt dışı stablecoin'lerin denetimini sıkılaştırmayı amaçlayan düzenlemelere karşı kilit bir müttefik olarak değerlendiriyor.

The Wall Street Journal kaynaklarına göre Tether sahibi Giancarlo Devasini, Lutnick'in siyasi nüfuzunu şirketin karşılaştığı zorlukları aşmak için kullanacağını belirtti. Tether sözcüsü ise Cantor ile ilişkilerinin tamamen profesyonel olduğunu ve rezerv yönetimine dayandığını vurguladı.

Tether'ın yükselişi sadece ortaklıklarla sınırlı kalmıyor. Yükselen hazine getirileri sayesinde şirket, 2023'ün ilk dokuz ayında 7,7 milyar dolar kâr elde etti. Piyasa değeri açısından en büyük stablecoin olan USDT'nin toplam değeri 133 milyar dolara ulaştı.

Lutnick, Senato onayı sonrasında Cantor, BGC ve Newmark'taki görevlerinden ayrılacağını ve ABD hükümeti etik kurallarına uymak için şirketlerdeki hisselerini elden çıkaracağını duyurdu.

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