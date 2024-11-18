Wall Street devleri Bitcoin ve Ethereum ETF pazarını ele geçirdi

Kripto Para

BlackRock, Bitwise, Fidelity, Grayscale, ProShares ve 21Shares gibi önde gelen varlık yöneticilerinin kripto fonları, art arda altıncı hafta pozitif performans sergiledi. Bu gelişme yılbaşından bu yana toplam girişleri rekor seviye olan 33,5 milyar dolara taşıdı.

Spot ETF Girişleri 1,8 Milyar Dolarla Rekor Tazeledi

Yükselen kripto varlık fiyatları ve gevşek para politikası, kurumsal yatırımcıların ilgisini çekmeye devam ediyor. Bitcoin bazlı ürünler 1,48 milyar dolar ile en yüksek girişi kaydederken, Ethereum (ETH) yatırım ürünleri 646 milyon dolarlık net girişle dikkat çekti.

ABD merkezli fonlar 2,21 milyar dolarla liderliği sürdürdü. Hong Kong, Avustralya ve Kanada'daki kripto yatırım ürünleri sırasıyla 27 milyon dolar, 18 milyon dolar ve 13 milyon dolarlık net giriş sağladı. İsveç ve Almanya pazarlarında ise kar realizasyonları görüldü.

CoinShares Araştırma Başkanı James Butterfill, aktivite artışının gevşek para politikası ve Cumhuriyetçi Parti'nin son ABD seçimlerindeki başarısından kaynaklandığını belirtti. Bernstein analistleri, Bitcoin'in 2025'te 200.000 dolara ulaşması için kripto dostu SEC başkanı ve gelişmiş düzenleyici ortam gibi beş önemli faktör sıraladı.