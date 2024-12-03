Wall Street devleri Ethereum fonlarıyla yeni zirvesine ulaştı

Kripto Para

Kripto para piyasalarında Ethereum'a olan kurumsal ilgi artış gösteriyor. ABD spot Ethereum ETF'leri, Şükran Günü tatilinin kısalttığı işlem haftasında 466,5 milyon dolarlık giriş sağladı. Bernstein analistleri, kripto dostu bir "Trump 2.0" SEC yönetimi altında staking getirilerinin muhtemel onayının Ethereum'u daha cazip hale getirdiğini vurguluyor.

Ethereum ETF'leri Bitcoin'i Geride Bıraktı

CoinShares verilerine göre küresel Ethereum yatırım ürünleri rekor seviyede net giriş yakaladı. Özellikle ABD spot ETF'lerinin katkısı dikkat çekiyor. Fonların toplam büyüklüğü 11 milyar dolara yaklaştı.

BRN analisti Valentin Fournier, Ethereum'un ilk kez bu yüksek seviyelerde Bitcoin'i geride bıraktığını belirtiyor. ETF duyurusunun 4.095 dolar zirvesine yaklaşan Ethereum, yüzde 47,15'lik aylık kazanç sağladı.

Küresel kripto piyasası ABD seçimlerinden bu yana yüzde 72 artışla 3,43 trilyon dolara ulaştı. Bu gelişme, altcoin sezonunun başlangıcına işaret ediyor.

XRP fonları da dikkat çekici performans sergiledi. Son yedi günde yüzde 69'luk fiyat artışıyla SOL ve USDT'yi geride bırakan XRP, kripto dünyasında üçüncü sıraya yerleşti.