Wall Street'in milyarder yatırımcısından Bitcoin savunması - Son Dakika
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Kripto Para

Wall Street'in milyarder yatırımcısından Bitcoin savunması

Wall Street\'in milyarder yatırımcısından Bitcoin savunması

Dünyanın en büyük hedge fonu Bridgewater Associates'in kurucusu Ray Dalio, küresel borç krizi endişeleri karşısında Bitcoin (BTC) ve altını güvenli yatırım aracı olarak önerdi.

11.12.2024 16:12
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Yatırım dünyasının önde gelen isimlerinden Ray Dalio'nun Bitcoin'e yaklaşımı dikkat çekici bir değişim gösterdi. Kripto paralara karşı önceki eleştirel tutumunu değiştiren ünlü yatırımcı, tahvil ve borç varlıkları yerine Bitcoin ve altına yöneldiğini ifade etti. Şubat 2023'te Bitcoin'i "etkili bir para olmayacak" sözleriyle eleştiren milyarder yatırımcı, artan ulusal borçlar karşısında şimdi Bitcoin'i altınla birlikte güvenli liman olarak değerlendiriyor.

Milyarder Ray Dalio Bitcoin Düşüncesini Değiştirdi

Dalio, konuşmasında dünya ekonomisinin karşı karşıya olduğu risklere dikkat çekti. Almanya dışındaki tüm büyük ekonomilerin eşi görülmemiş borç seviyeleriyle mücadele ettiğini belirten ünlü yatırımcı, önümüzdeki yıllarda kaçınılmaz bir borç krizinin yaşanacağını öngörüyor.

Finansal piyasalardaki bu değişim, Dalio'nun yatırım stratejisini gözden geçirmesine neden oldu. Bridgewater Associates'in eski CEO'su, para birimlerinin değerinde yaşanabilecek büyük düşüşlere karşı Bitcoin ve altın gibi sağlam varlıkları tercih ettiğini vurguladı.

Bu açıklamalar, Dalio'nun 2020'deki "Dijital para birimleri insanların umduğu şekilde başarılı olmayacak" söyleminden farklılık gösteriyor. Ünlü yatırımcı, 2021'de Bitcoin satın aldığını kabul etmişti.

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Son Dakika Kripto Para Wall Street'in milyarder yatırımcısından Bitcoin savunması - Son Dakika

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