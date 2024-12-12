Wall Street'in yeni gözdesi olan Bitcoin ETF'leri 500 Bin BTC'ye ulaştı - Son Dakika
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Kripto Para

Wall Street'in yeni gözdesi olan Bitcoin ETF'leri 500 Bin BTC'ye ulaştı

Wall Street\'in yeni gözdesi olan Bitcoin ETF\'leri 500 Bin BTC\'ye ulaştı

ABD'nin spot Bitcoin ETF'leri, sergiledikleri olağanüstü performansla 500.000 BTC'lik toplam net girişe ulaştı. Bu rakam, Bitcoin'in dolaşımdaki arzının yüzde 2,5'inden fazlasını temsil ediyor. Kurumsal yatırımcıların kripto para sektörüne olan ilgisi her geçen gün artıyor.

12.12.2024 17:43
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ABD spot Bitcoin ETF'leri, kripto para dünyasında tarihi bir dönüm noktasına erişti. 11 Ocak'ta işlemlere başlayan ETF'ler, BlackRock'ın IBIT fonunun öncülüğünde Bitcoin'in gizemli yaratıcısı Satoshi Nakamoto'nun elinde bulundurduğu tahmin edilen 1,1 milyon BTC'yi bile geride bıraktı.

Wall Street Devleri Bitcoin Pazarında Güçleniyor

Spot Bitcoin ETF'lerinin gösterdiği performans, kurumsal yatırımcıların kripto para piyasalarına olan güveninin güçlendiğini ortaya koyuyor. BlackRock'ın IBIT fonu, 520.000 BTC'lik hacmiyle pazar lideri konumunda bulunuyor.

Fidelity'nin FBTC fonu 247.000 BTC ile ikinci sırada yer alırken, Grayscale'in GBTC'si başlangıçtaki 619.000 BTC'lik avantajına rağmen 210.000 BTC'ye geriledi. ETF'ler son 10 günde toplam 4,3 milyar dolarlık net giriş aldı.

IBIT fonu aynı zamanda, BlackRock'ın altın ETF'si olan iShares Gold Trust'ı (IAU) 50 milyar doların üzerindeki yönetilen varlık büyüklüğüyle geçmeyi başardı. Bu gelişme, kripto para piyasalarının geleneksel finans dünyasıyla olan entegrasyonunun hızlandığını gösteriyor.

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Son Dakika Kripto Para Wall Street'in yeni gözdesi olan Bitcoin ETF'leri 500 Bin BTC'ye ulaştı - Son Dakika

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