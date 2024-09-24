Wall Street kripto varlıklara ısınıyor - Son Dakika
Üye Girişi
Kripto Para

Wall Street kripto varlıklara ısınıyor

Wall Street kripto varlıklara ısınıyor

Finans dünyasının önde gelen isimleri, kripto para yatırımlarına yöneliyor. Bitwise CIO'su Matt Hougan, üst düzey finansal danışmanların yüzde 70'inin kişisel portföylerinde kripto varlıklara yer verdiğini açıkladı. Bu eğilim, kripto para piyasasının geleceği için umut verici bir sinyal olarak değerlendiriliyor.

24.09.2024 14:49
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kripto para piyasası, finans dünyasının en etkili isimlerinin ilgisini çekmeye devam ediyor. Bitwise Yatırım Yöneticisi Matt Hougan'ın yaptığı açıklamalara göre ABD'nin önde gelen finansal danışmanlarının yaklaşık yüzde 70'i artık kişisel portföylerinde Bitcoin (BTC), Ethereum (ETH) ve diğer kripto varlıklara yer veriyor. Bu oran, önceki yıllara göre önemli bir artış gösteriyor ve kripto para piyasasının geleceği açısından umut verici bir sinyal olarak değerlendiriliyor.

Wall Street Yatırımcıları Kripto Varlıklara Yöneliyor

Finans sektörünün önde gelen isimleri, kripto para yatırımlarına yöneliyor. Bitwise Yatırım Yöneticisi Matt Hougan ABD'nin en etkili finansal danışmanlarının yaklaşık yüzde 70'inin kişisel portföylerinde Bitcoin veya diğer kripto varlıklara yer verdiğini açıkladı. Bu trend, kripto paraların kurumsal kabulünün arttığına ve piyasanın olgunlaştığına işaret ediyor

Hougan, zirveye katılan danışmanlara yönelttiği "Kaç kişi kişisel portföyünde Bitcoin veya başka bir kripto varlığa sahip?" sorusuna verilen yanıtın, önceki yıllara göre dramatik bir artış gösterdiğini vurguladı. Önceki yıllarda bu oran yüzde 10-20 civarındayken, bu yıl neredeyse her elin kalktığını belirtti.

Finansal danışmanların kripto varlıklara olan ilgisindeki artış, piyasanın geleceği açısından oldukça umut verici bir sinyal olarak değerlendiriliyor. Hougan, finans danışmanlarının genellikle önce kişisel hesaplarına yatırım yaptıklarını, müşteri hesaplarına yapılan yatırımların ise genellikle 6 ila 12 ay sonra geldiğini belirtti. Bu nedenle, önümüzdeki dönemde kurumsal yatırımcıların da kripto varlıklara olan ilgisinin artması öngörülüyor.

Bitwise CIO'su, piyasadaki diğer olumlu gelişmelere de dikkat çekti. Federal Rezerv'in yakın zamanda 50 baz puanlık faiz indirimi, Morgan Stanley gibi büyük aracı kurumların spot Bitcoin ETF'lerini onaylaması ve SEC'in geçen hafta BlackRock'ın Bitcoin ETF'i üzerindeki opsiyonları onaylaması, kripto para piyasasının geleceği açısından önemli gelişmeler olarak yorumlanıyor.

Hougan tüm bu gelişmelerin yanı sıra finans dünyasının önde gelen isimlerinin kripto paralara olan ilgisinin artmasını "zamanın en güçlü işaretlerinden biri" olarak nitelendirdi. "Bitcoin'e küçük bir yatırım yapmak insanlar için inanılmaz derecede güçlü bir deneyim. Kişisel bağlantı, aşinalık yaratır. Bitcoin'i kendi portföyünüzde tutup takip ettiğinizde, korku ve reddetme eğilimi genellikle merak ve nihayetinde rahatlığa dönüşür." diyen Hougan, bu eğilimin danışmanlardan müşterilerine yayılması durumunda "işlerin hızla ilginçleşebileceğini" vurguladı.

Kripto Para, Ethereum, Bitcoin, Son Dakika

Son Dakika Kripto Para Wall Street kripto varlıklara ısınıyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

15:10 Bakan Yumaklı, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın da desteklediği ürün yüzünden çiftçiyle tartıştı Bakan Yumaklı, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da desteklediği ürün yüzünden çiftçiyle tartıştı
14:41 Kaş’ta 45 Arı Kuşu Avlayan İki Kişi Yakalandı Kaş'ta 45 Arı Kuşu Avlayan İki Kişi Yakalandı
12:56 ABD’deyken İmamoğlu’na siyasi yasak çıkarsa ne yapacaklar CHP lideri Özel açıkladı ABD'deyken İmamoğlu'na siyasi yasak çıkarsa ne yapacaklar? CHP lideri Özel açıkladı
12:39 Hizbullah’tan İsrail’e misilleme Belediye binasını vurdular Hizbullah'tan İsrail'e misilleme! Belediye binasını vurdular
22:35 Ekipler cinayet ihtimali üzerinde duruyor Yangın çıkan eve giren ekipler korkunç manzarayla karşılaştı Ekipler cinayet ihtimali üzerinde duruyor! Yangın çıkan eve giren ekipler korkunç manzarayla karşılaştı
22:18 Bileği bükülmüyor Göztepe, Kayserispor’u 3-0 mağlup etti Bileği bükülmüyor! Göztepe, Kayserispor'u 3-0 mağlup etti
22:05 Yine kazanamadılar Trabzonspor, Gaziantep FK ile deplasmanda 0-0 berabere kaldı Yine kazanamadılar! Trabzonspor, Gaziantep FK ile deplasmanda 0-0 berabere kaldı
21:42 Şimdiden belli oldu İşte Victor Osimhen’in Galatasaray’dan sonraki adresi Şimdiden belli oldu! İşte Victor Osimhen'in Galatasaray'dan sonraki adresi
21:41 Polis memurunun katili hakimliğe götürülürken de rahat durmamış Polis memurunun katili hakimliğe götürülürken de rahat durmamış
21:37 Kan donduran görüntü: Lübnanlı gazeteci savaşı anlatırken bombaların hedefi oldu Kan donduran görüntü: Lübnanlı gazeteci savaşı anlatırken bombaların hedefi oldu
21:15 Şehit edilen polis memurundan geriye yürek burkan fotoğrafları kaldı... Şehit edilen polis memurundan geriye yürek burkan fotoğrafları kaldı...
20:41 Cristiano Ronaldo’ya ülkesinde şok Şöhretinin bedelini çocuklarıyla ödedi Cristiano Ronaldo'ya ülkesinde şok! Şöhretinin bedelini çocuklarıyla ödedi
19:41 Hadsiz Yunan sınırı iyice aştı Elini kolunu sallayarak ayak bastıkları yer Türk toprağı Hadsiz Yunan sınırı iyice aştı! Elini kolunu sallayarak ayak bastıkları yer Türk toprağı
19:38 Alev topuna dönen araçtan cansız bedenleri çıktı Yaşlı çiftin ölümünde kahreden detay Alev topuna dönen araçtan cansız bedenleri çıktı! Yaşlı çiftin ölümünde kahreden detay
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 24.09.2024 15:50:58. #1.11#
SON DAKİKA: Wall Street kripto varlıklara ısınıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement