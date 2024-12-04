Wall Street Solana ETF için harekete geçti

Kripto Para

Kripto para dünyasında ETF yarışı hız kazanıyor. Chicago merkezli NYSE iştiraki NYSE Arca'nın Grayscale Solana Trust için yaptığı 19b-4 başvurusu, Donald Trump'ın başkanlığı ve SEC Başkanı Gary Gensler'ın istifası senaryolarıyla birlikte sektörde umutları artırdı.

Grayscale ETF Ailesinden Solana Hamlesi

NYSE Arca tarafından yapılan başvuruda, onay alınması durumunda Coinbase Custody Trust Company, LLC saklayıcı kurum olarak görev yapacak. BNY Mellon Asset Servicing ise yönetici rolünü üstlenecek.

Grayscale'in bu hamlesi, kripto ETF pazarında rekabetin artacağının sinyallerini veriyor. 21Shares, VanEck, Bitwise Asset Management ve Canary Capital gibi firmalar da spot Solana ETF için çalışmalarını sürdürüyor.

Grayscale'in spot ETF başarısı dikkat çekiyor. Şirket, Ağustos 2023'te SEC'e karşı açtığı davayı kazandı. Mahkeme, SEC'in Grayscale'in spot Bitcoin ETF teklifini reddetme kararını "keyfi ve kaprisli" olarak nitelendirdi. Bu karar, şirketin GBTC fonunu spot Bitcoin ETF'sine dönüştürme sürecini başlattı.