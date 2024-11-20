Wall Street tarihinde yeni sayfa: BlackRock Bitcoin ETF opsiyonları başladı

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Opsiyon işlemlerinin başlamasıyla birlikte büyük kurumlar artık Bitcoin ETF'lerini riskten korunma aracı olarak kullanabilecek. Piyasa yapısı analisti Dennis Dick'e göre, opsiyon işlemleri Bitcoin'deki oynaklığın azalmasına ve likiditenin artmasına yardımcı olacak.

BlackRock IBIT Öncülüğünde Yeni Dönem

BlackRock'ın iShares Bitcoin Trust fonu (IBIT), 45 milyar dolarlık yönetim altındaki varlığıyla opsiyon işlemleri için SEC'den ilk onayı aldı. ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu'nun (SEC) 20 Eylül'de verdiği onayın ardından, takas süreci son dört günde tamamlandı.

Piyasa yapısı analisti Dennis Dick, opsiyon işlemlerinin Bitcoin'deki volatiliteyi azaltacağını öngörüyor. Açık pozisyonların artması, piyasanın her iki tarafında da doğal alıcılar ve satıcılar oluşturacak.

Bloomberg'in ETF analisti Eric Balchunas, ilk gün işlemlerinin neredeyse tamamının alım opsiyonlarından oluştuğunu açıkladı. Yatırımcılar özellikle Aralık vadeli kontratlarla Bitcoin'in kısa sürede 100.000 dolar seviyesine ulaşacağına yatırım yapıyor.

ETF Store Başkanı Nate Geraci, Bitcoin opsiyon bazlı strateji ETF başvurularında artış bekliyor. Grayscale, bu beklentiyi doğrular nitelikte Bitcoin Covered Call ETF'si için güncellenmiş bir belge sundu.