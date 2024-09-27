Wall Street\'te kripto devrimi: ETF\'ler rekor kırıyor

Kripto Para

ABD yatırım fonları piyasası, kripto para ETF'lerinin etkisiyle yeni bir çağa adım attı. Bloomberg Intelligence ve Morningstar verilerine göre ABD ETF'lerinin toplam varlık değeri ilk kez 10 trilyon doları aştı. Bu rekorun arkasında, 2024 yılında kripto para ETF'lerine yapılan 20 milyar doları aşkın yatırımın önemli payı bulunuyor. Bu gelişme, kripto paraların artık geleneksel finans dünyasının ayrılmaz bir parçası haline geldiğini gösteriyor.

ETF Piyasası Kripto Rüzgarıyla 10 Trilyon Dolara Ulaştı

Kripto para ETF'leri, ABD yatırım piyasasında yeni bir dönemin kapılarını araladı. 2024 yılında BlackRock'ın iShares Bitcoin Trust (IBIT) fonu 21 milyar doları, Fidelity Wise Origin Bitcoin ETF (FBTC) ise 10 milyar doları aşan net girişle rekor kaydetti. Bu performans, dijital varlıkların ana akım finans dünyasında giderek daha fazla kabul gördüğünün ve yatırımcıların bu alana olan güveninin arttığının açık bir göstergesi olarak değerlendiriliyor.

Bloomberg raporuna göre 2024 yılında ABD ETF'lerine yapılan toplam 691 milyar dolarlık yatırımın yaklaşık yüzde 3'ünü kripto para ETF'leri oluşturdu. Bu gelişme, geleneksel finans ile kripto para dünyasının giderek daha fazla iç içe geçtiğini ve yatırımcıların dijital varlıklara olan ilgisinin arttığını gösteriyor.

Spot Ethereum ETF'leri de yatırımcıların ilgisini çekmeye devam ediyor. Temmuz ayında piyasaya sürülen iShares Ethereum Trust ETF (ETHE), 1 milyar doları aşan net kazançla öne çıktı. Bu performans, yatırımcıların sadece Bitcoin (BTC) ile kalmayıp diğer kripto para birimlerine de ilgi gösterdiğini ortaya koyuyor.

Öte yandan 2013'te kurulan ve Ocak ayında ETF olarak listelenmeye başlayan Grayscale Bitcoin Trust ETF (GBTC), aynı dönemde yaklaşık 20 milyar dolarlık çıkış yaşadı. Bu durumun, GBTC'nin yüzde 1.5 olan yönetim ücretinin rakiplerine göre oldukça yüksek olmasından kaynaklandığı düşünülüyor.

Kripto para ETF'lerinin yanı sıra kaldıraçlı ETF'ler de 2024 yılında dikkat çekti. Bloomberg'e göre 2024'te piyasaya sürülen yeni ETF'lerin yaklaşık yüzde 80'ini çeşitli varlıklara kaldıraçlı maruz kalma sağlayan türev ürünler oluşturdu.

Yatırım yöneticileri, spot Bitcoin ETF'leri üzerindeki opsiyonların ABD'de işlem görmeye başlamasının kurumsal yatırımcıların kripto para piyasasına girişini hızlandıracağını ve spot Bitcoin sahipleri için "olağanüstü bir yükseliş potansiyeli" oluşturabileceğini tahmin ediyor. Bu gelişmeler, kripto para piyasasının geleceği açısından umut verici sinyaller olarak değerlendiriliyor.

ETF sektörünün bu hızlı büyümesi ve kripto varlıklarının artan entegrasyonu, finansal yeniliklerin hız kazandığını gösteriyor. Blockchain teknolojisinin sunduğu olanaklar ve dijital varlıkların geleneksel finansla bütünleşmesi, yatırım dünyasında yeni fırsatlar ve zorluklar yaratıyor.

ABD ETF piyasasının 10 trilyon dolarlık dönüm noktası ve kripto ETF'lerinin bu başarıdaki rolü, finansal ekosistemin hızla evrildiğini gösteriyor. Yatırımcılar ve finansal kurumlar, bu yeni gerçekliğe uyum sağlamak ve ortaya çıkan fırsatlardan yararlanmak için stratejilerini yeniden değerlendiriyor.