Washington Başsavcısı tahmin piyasası Kalshi\'ye soruşturma

30.03.2026 10:10
Tahmin piyasası Kalshi, Washington Başsavcısının kumar yasalarını ihlal ettiği iddiasıyla açtığı davayla yeni bir hukuki cepheyle karşılaştı. Nevada'daki geçici tedbir kararının ardından şirket, ülke genelinde büyüyen hukuki baskıyla yüz yüze geldi.

Başsavcı Nick Brown, Kalshi'nin Tüketici Koruma Yasası, Kumar Yasası ve Kumarda Kaybedilen Paranın Geri Kazanımı Yasası'nı çiğnediğini öne sürdü. Davanın temelini eyaletin çevrim içi kumara yönelik kapsamlı yasağı ve sıkı oyun denetim düzenlemeleri oluşturuyor.

Başsavcılığın duyurusuna göre "Kalshi'nin sitesi ve uygulaması, tüketicilere bahis yapabilecekleri çeşitli etkinlikleri ve ödeme oranlarını sunuyor." Bu yapının spor bahisleri ve diğer kumar operasyonlarıyla birebir örtüştüğü vurgulandı. Şirketin hizmetini "tahmin piyasası" olarak adlandırmasının faaliyetin hukuki niteliğini değiştirmediğinin altı çizildi.

Washington eyalet yasasına göre kumar, şansa dayanan ya da gelecekteki belirsiz bir olayın sonucuna değer riske etmeyi kapsıyor. Başsavcılık, Kalshi'deki her işlemin para riske ettiğini, kısmen şansa dayandığını ve kazananlara ödeme yapıldığını ileri sürdü.

Kalshi, dava açıklandıktan kısa süre sonra meseleyi federal mahkemeye taşıdı. Şirket, aynı konuların halihazırda başka federal mahkemelerde görülmekte olduğunu ve Washington'ın davadan önce herhangi bir uyarı ya da diyalog başlatmadığını mahkeme dosyasında belirtti.

EYALET CEPHESİ GENİŞLİYOR

Nevada'da bu ay verilen geçici tedbir kararı, Kalshi için kritik bir gelişme oldu. Carson City Bölge Mahkemesi Hâkimi Jason Woodbury, şirketin etkinlik sözleşmelerinin Nevada kumar yasalarına aykırı olup olmadığına ilişkin davada yetkililerin üstün gelme ihtimalinin makul göründüğüne hükmetti. 14 günlük kararla Kalshi'nin eyaletteki faaliyetleri durduruldu.

Kalshi, sözleşmelerinin yalnızca ABD Emtia Vadeli İşlemler Ticaret Komisyonu'nun (CFTC) yetki alanına girdiğini savunuyor. CFTC de birden fazla eyalet mahkemesinde yasa dışı kumar iddiasıyla yargılanan tahmin piyasası şirketleri lehine tutum sergiledi.

Arizona Başsavcısı Kris Mayes ise birkaç gün önce şirketin arkasındaki girişimciler hakkında cezai suçlama açtı. Mayes, Kalshi'nin Arizona'da lisanssız olarak yasa dışı kumar işletmesi yürüttüğünü ve yasadışı seçim bahisleri sunduğunu öne sürdü. Spor bahisleri alanında çeşitli eyaletlerde benzer davalar açılmış olsa da Arizona, cezai suçlama getiren ilk eyaletler arasında yer aldı.

Kalshi ayrıca yasama denetiminden de payını alıyor. Şirketin ABD askeri operasyonlarına yönelik bahis seçenekleri sunması, hükümet içindeki bilgi avantajından yararlanılabileceğine dair kaygıları gündeme taşıdı ve konu kongre gündemine girdi.

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Son 72 saat Maliye yakın takibe aldı, Bakan Şimşek’ten kritik uyarı Son 72 saat! Maliye yakın takibe aldı, Bakan Şimşek'ten kritik uyarı
Taciz iddiasıyla görevden uzaklaştırılan öğretim üyesi meslekten çıkarıldı Taciz iddiasıyla görevden uzaklaştırılan öğretim üyesi meslekten çıkarıldı
Dünyanın en kalabalık şehirleri belli oldu İşte İstanbul’un sıralaması Dünyanın en kalabalık şehirleri belli oldu! İşte İstanbul'un sıralaması
Kim’den iki Mossad ajanı için idam kararı Kim'den iki Mossad ajanı için idam kararı
Ürdün’de uçuşları askıya alınan yüzlerce İsrailli, havalimanında mahsur kaldı Ürdün'de uçuşları askıya alınan yüzlerce İsrailli, havalimanında mahsur kaldı
FBI Direktörü Patel kabusu yaşıyor Özel görüntüleri internete sızdı FBI Direktörü Patel kabusu yaşıyor! Özel görüntüleri internete sızdı

09:53
İstanbul’da polis servisinin de karıştığı zincirleme kaza: 1 polis şehit oldu, 16 kişi yaralandı
İstanbul'da polis servisinin de karıştığı zincirleme kaza: 1 polis şehit oldu, 16 kişi yaralandı
09:49
Yok böyle gol Haberi okuyanlar ’’Bu resmen şike’’ diyor
Yok böyle gol! Haberi okuyanlar ''Bu resmen şike'' diyor
09:42
İnsanlık ölmüş dedirten görüntü: Ya bırak, sabaha kadar polise ifade verirsin
İnsanlık ölmüş dedirten görüntü: Ya bırak, sabaha kadar polise ifade verirsin
09:29
Etimesgut Belediyesi’ne operasyon 4 şüpheli zimmet suçlamasıyla gözaltına alındı
Etimesgut Belediyesi'ne operasyon! 4 şüpheli zimmet suçlamasıyla gözaltına alındı
09:01
İsrail’in hedef aldığı Lübnan’da hayatını kaybedenlerin sayısı 1238’e yükseldi
İsrail'in hedef aldığı Lübnan'da hayatını kaybedenlerin sayısı 1238'e yükseldi
07:39
Trump’ın mesajıyla piyasalar alev aldı Petrol 116 doların üzerine çıktı
Trump'ın mesajıyla piyasalar alev aldı! Petrol 116 doların üzerine çıktı
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 30.03.2026 10:25:14. #7.13#
