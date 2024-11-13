Web3 dünyasında güvenlik krizi: Trust Security yasağı tepki çekti

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Web3 güvenlik platformu Immunefi, bir güvenlik açığının "kapsam dışı" olduğunu belirterek Trust Security'yi 90 gün süreyle askıya aldı. Trust Security'nin adil bir ödül talebi ve projenin argümanları arasındaki çatışma, Web3 topluluğunda büyük tartışmalara yol açtı. Bu durum, güvenlik platformlarının adil ödeme ve şeffaflık konularında nasıl hareket etmesi gerektiğini sorgulattı.

Trust Security ile Immunefi Karşı Karşıya Geldi

Web3 dünyasının önde gelen güvenlik platformu Immunefi, sektörde yankı uyandıran bir karara imza atarak Trust Security şirketine 90 günlük geçici bir yasak getirdi. Bu kararın ardında, bir projenin güvenlik açığıyla ilgili yaşanan görüş ayrılığı yatıyor.

Trust Security, gün içinde kullanıcı fonlarının risk altında olduğunu gösteren önemli bir güvenlik açığı tespit ettiğini açıkladı. Firma, bu kritik bulguyu Immunefi ile paylaştı. Ancak Immunefi, söz konusu açığın projenin ödül programı kapsamına girmediğini belirterek değerlendirmeyi reddetti.

Olayın detaylarına göre Immunefi'nin projeyi destekleyen tutumu ve sunulan düşük miktardaki "iyi niyet ödülü", Trust Security'nin tepkisini çekti. Güvenlik firması, kendilerine önerilen birkaç bin dolarlık ödülü reddederek, toplumu uyarmak amacıyla bulguları kamuoyuyla paylaşma kararı aldı.

Yaşanan gerginliğin ardından Immunefi, Trust Security'nin iddialarını kesin bir dille reddetti ve firmaya 90 günlük platform yasağı uyguladı. Platform yetkilileri, benzer durumların tekrarı halinde kalıcı yasaklama uygulanabileceği uyarısında bulundu. Immunefi, projenin sunduğu ödül teklifinin cömert bir yaklaşım olduğunu ve tespit edilen açığın gerçekten de kapsam dışı olduğunu savundu.

Bu gelişme, Web3 topluluğunda geniş yankı uyandırdı. Topluluk üyeleri, özellikle Immunefi'nin diyalog yerine yasaklama yolunu seçmesini eleştiri konusu yaptı. Olay, sektörde şeffaflık ve adil uygulamaların önemini yeniden gündeme taşıdı.

Öte yandan, geçtiğimiz Ekim ayında jayjonah.eth takma adlı bir güvenlik araştırmacısı, Cosmos Network dokümantasyonunu incelerken EvmosBlockchain'de kritik bir güvenlik açığı keşfetti. Spearbit üyesi olan araştırmacı, Evmos Blockchain ağında ve üzerindeki tüm merkezi olmayan uygulamaları etkileyebilecek bu keşfi için 150.000 dolar ödül aldı.