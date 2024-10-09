Web3 oyunlarının önündeki en büyük engel belli oldu - Son Dakika
Üye Girişi
Kripto Para

Web3 oyunlarının önündeki en büyük engel belli oldu

Web3 oyunlarının önündeki en büyük engel belli oldu

Yeni bir araştırma, karmaşık kripto cüzdanlarının Web3 oyunlarının yaygınlaşmasını engellediğini ortaya koydu. Ankete katılanların yüzde 10'undan fazlası, bu cüzdanların zorluğu nedeniyle Blockchain tabanlı oyunlara ilgi duymadığını belirtti. Bu sonuçlar, kullanıcı deneyiminin Web3 oyun sektörünün büyümesindeki kritik rolünü vurguluyor.

09.10.2024 10:09
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Web3 oyun protokolü Elympics'in Blockchain Game Alliance ve PlayToEarn ile birlikte hazırladığı "Web3 Oyunculuğunun Geleceği Rekabetçidir: Küresel Oyun Raporu 2024" başlıklı çalışması, Blockchain oyunculuğunun önündeki engelleri mercek altına aldı. Rapor, kripto cüzdanlarının karmaşıklığının, oyuncuların Web3 oyunlarına geçişini nasıl zorlaştırdığını detaylı bir şekilde ortaya koyuyor.

Kullanıcı Dostu Ara Yüzler Sektörün Önceliği Olmalı

Araştırma sonuçları, Web3 oyun endüstrisinin karşılaştığı zorlukları net bir şekilde ortaya koyuyor. Ankete katılan oyuncuların yüzde 10'undan fazlası, karmaşık kripto cüzdanlarının Web3 oyunlarını denemelerinin önündeki en büyük engel olduğunu belirtti. Bu durum, kullanıcı deneyiminin sektörün büyümesi ve yaygınlaşması için ne kadar kritik olduğunu gösteriyor.

Elympics CEO'su Michal Dabrowski, raporun sonuçlarını değerlendirirken Web3 oyunlarının ana akım oyunculara hitap etmekte zorlandığını belirtti. Ancak Dabrowski, The Open Network (TON) gibi altyapı oyuncularının sektöre girişiyle birlikte önemli bir değişim yaşanacağını öngörüyor. Bu gelişme, Web3 oyunlarının geleceği için umut vadediyor.

Rapor aynı zamanda oyuncuların Web3 platformlarını tercih etme nedenlerini de inceliyor. Airdroplar ve para kazanma potansiyeli, oyuncuları bu yeni nesil oyunlara çeken en önemli faktörler arasında yer alıyor. Bunun yanı sıra diğer oyuncularla rekabet etme fırsatı da önemli bir motivasyon kaynağı olarak öne çıkıyor.

TON ekosistemi, Web3 oyunlarında kullanıcı sayısının artmasında önemli bir rol oynuyor. Hamster Kombat gibi projeler, 300 milyondan fazla Telegram kullanıcısını Web3 oyunlarına çekerek, kripto dünyasına giriş bariyerlerini düşürüyor.

Ancak sektörün karşılaştığı zorluklar sadece teknik konularla sınırlı değil. Rapor, oyuncuların yüzde 7,3'ünün Web3 oyunlarının arkasındaki değeri anlamadığını gösteriyor. Bu bulgu, Blockchain tabanlı oyunların benimsenmesinde eğitim ve farkındalığın önemini vurguluyor. Ayrıca oyuncuların yüzde 2,4'ü geleneksel Web2 oyunlarıyla yetindiğini belirtiyor.

Kripto Para, Blockchain, Son Dakika

Son Dakika Kripto Para Web3 oyunlarının önündeki en büyük engel belli oldu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

11:14 Sur canisi Semih Çelik, babasına ’’Seni nasıl öldüreyim’’ diye sormuş Sur canisi Semih Çelik, babasına ''Seni nasıl öldüreyim?'' diye sormuş
10:33 Kılıçdaroğlu, yasak aşk iddialarına ilişkin suskunluğunu bozdu Kılıçdaroğlu, yasak aşk iddialarına ilişkin suskunluğunu bozdu
09:33 Peruğunu çıkarıp kürsüye koydu TBMM’de vekilleri ayağa kaldıran konuşma Peruğunu çıkarıp kürsüye koydu! TBMM'de vekilleri ayağa kaldıran konuşma
09:28 Gıda sahtekarlığı ifşasında liste yenilendi Bu firmalardan uzak durun Gıda sahtekarlığı ifşasında liste yenilendi! Bu firmalardan uzak durun
22:21 Henüz 30 yaşındaydı Yakınlarını görüntülü arayıp intihar etti Henüz 30 yaşındaydı! Yakınlarını görüntülü arayıp intihar etti
16:09 TBMM’de kapalı İsrail oturumu TBMM'de kapalı İsrail oturumu
15:39 Hileli zeytinyağı satanlar ifşa oldu: İşte tam liste Hileli zeytinyağı satanlar ifşa oldu: İşte tam liste
15:23 Çin Türkiye’yi Dünya Ticaret Örgütü’ne şikayet etti Çin Türkiye'yi Dünya Ticaret Örgütü'ne şikayet etti
15:16 90’lı yılların popüler çocuk şarkıcısıydı: Küçük ibo’yu görenler tanıyamıyor 90'lı yılların popüler çocuk şarkıcısıydı: Küçük ibo'yu görenler tanıyamıyor
15:12 Cumhurbaşkanı Erdoğan, Abdullah Gül ve Ahmet Davutoğlu yıllar sonra yan yana geldi Cumhurbaşkanı Erdoğan, Abdullah Gül ve Ahmet Davutoğlu yıllar sonra yan yana geldi
15:02 Özgür Özel yasak aşk iddiaları sonrası sessizliğini bozdu Özgür Özel yasak aşk iddiaları sonrası sessizliğini bozdu
14:59 Tehditler savuran adam, komşusunun evini ateşe verdi Tehditler savuran adam, komşusunun evini ateşe verdi
14:58 Görüntüleri izlerken utandık Bunun adı yardım değil hakaret Görüntüleri izlerken utandık! Bunun adı yardım değil hakaret
14:57 Prof. Dr. Serdar Dağ: Kendilerini yetiştirmeyen gençler duygularına hakim olamıyor Prof. Dr. Serdar Dağ: Kendilerini yetiştirmeyen gençler duygularına hakim olamıyor
14:43 59 yaşındaki adam, mastürbasyon yaptığı sırada aort damarını yırttı 59 yaşındaki adam, mastürbasyon yaptığı sırada aort damarını yırttı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 9.10.2024 11:39:35. #1.13#
SON DAKİKA: Web3 oyunlarının önündeki en büyük engel belli oldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.