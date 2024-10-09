Web3 oyunlarının önündeki en büyük engel belli oldu

Kripto Para

Web3 oyun protokolü Elympics'in Blockchain Game Alliance ve PlayToEarn ile birlikte hazırladığı "Web3 Oyunculuğunun Geleceği Rekabetçidir: Küresel Oyun Raporu 2024" başlıklı çalışması, Blockchain oyunculuğunun önündeki engelleri mercek altına aldı. Rapor, kripto cüzdanlarının karmaşıklığının, oyuncuların Web3 oyunlarına geçişini nasıl zorlaştırdığını detaylı bir şekilde ortaya koyuyor.

Kullanıcı Dostu Ara Yüzler Sektörün Önceliği Olmalı

Araştırma sonuçları, Web3 oyun endüstrisinin karşılaştığı zorlukları net bir şekilde ortaya koyuyor. Ankete katılan oyuncuların yüzde 10'undan fazlası, karmaşık kripto cüzdanlarının Web3 oyunlarını denemelerinin önündeki en büyük engel olduğunu belirtti. Bu durum, kullanıcı deneyiminin sektörün büyümesi ve yaygınlaşması için ne kadar kritik olduğunu gösteriyor.

Elympics CEO'su Michal Dabrowski, raporun sonuçlarını değerlendirirken Web3 oyunlarının ana akım oyunculara hitap etmekte zorlandığını belirtti. Ancak Dabrowski, The Open Network (TON) gibi altyapı oyuncularının sektöre girişiyle birlikte önemli bir değişim yaşanacağını öngörüyor. Bu gelişme, Web3 oyunlarının geleceği için umut vadediyor.

Rapor aynı zamanda oyuncuların Web3 platformlarını tercih etme nedenlerini de inceliyor. Airdroplar ve para kazanma potansiyeli, oyuncuları bu yeni nesil oyunlara çeken en önemli faktörler arasında yer alıyor. Bunun yanı sıra diğer oyuncularla rekabet etme fırsatı da önemli bir motivasyon kaynağı olarak öne çıkıyor.

TON ekosistemi, Web3 oyunlarında kullanıcı sayısının artmasında önemli bir rol oynuyor. Hamster Kombat gibi projeler, 300 milyondan fazla Telegram kullanıcısını Web3 oyunlarına çekerek, kripto dünyasına giriş bariyerlerini düşürüyor.

Ancak sektörün karşılaştığı zorluklar sadece teknik konularla sınırlı değil. Rapor, oyuncuların yüzde 7,3'ünün Web3 oyunlarının arkasındaki değeri anlamadığını gösteriyor. Bu bulgu, Blockchain tabanlı oyunların benimsenmesinde eğitim ve farkındalığın önemini vurguluyor. Ayrıca oyuncuların yüzde 2,4'ü geleneksel Web2 oyunlarıyla yetindiğini belirtiyor.