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Western Union stablecoinleri fırsat olarak görüyor

Western Union stablecoinleri fırsat olarak görüyor
22.07.2025 14:56
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Western Union CEO'su Devin McGranahan, stablecoinlerin sınır ötesi para transferleri için bir tehdit olmadığını, aksine şirketin iş modeli için önemli bir fırsat sunduğunu belirtti.

Kripto para piyasasının en tartışmalı ürünlerinden biri olan stablecoinler, geleneksel finans devi Western Union tarafından bir rakip olarak değil, stratejik bir büyüme alanı olarak görülüyor. Şirket CEO'su Devin McGranahan, stablecoinlerin itibari paralara dönüştürülmesinin, kurumları için yeni ve kârlı bir hizmet kapısı araladığını vurgulayarak sektörde şaşkınlık yarattı.

Finans Devi Western Union Kripto Paralara Yeşil Işık Yaktı

Western Union CEO'su Devin McGranahan, stablecoinlerin finansal teknolojideki gelişmeler kapsamında şirketi için bir tehdit değil, önemli bir fırsat sunduğunu açıkladı. McGranahan, kullanıcıların paralarını daha hızlı ve düşük maliyetle sınır ötesi transfer edebildiği her teknolojinin Western Union ve müşterileri için avantaj yaratacağını ifade etti.

Stablecoinler, değeri genellikle bir fiat para birimine sabitlenmiş kripto varlıklar olarak tanımlanıyor. Son dönemde ABD'de yürürlüğe giren ve stablecoin ödemeleriyle ilgili yasal çerçeveyi belirleyen GENIUS yasası ile bu varlıkların düzenlenmesi ve gözetimi ABD Merkez Bankası (Fed) ve ABD Para Birimi Kontrol Ofisi'ne (OCC) devredildi.

McGranahan, özellikle bazı ülkelerde stablecoinlerin müşteriler için değer saklama aracı olarak önemli rol oynadığını belirtti. Western Union'ın, stablecoinleri geleneksel para birimlerine dönüştürmeyi kolaylaştıran yeni hizmetler geliştirdiğini dile getiren CEO, Latin Amerika ve Afrika gibi bölgelerde stablecoinden fiat paraya geçişi hızlandıracak çözümler üzerinde çalıştıklarını söyledi.

Şirket ayrıca, farklı bölgelerde stablecoin satın almak veya satmak isteyen kullanıcılara kolay erişim sunmak için altyapı şirketleriyle iş birlikleri geliştiriyor. Bu kapsamda, Tether ve Circle gibi sektörün önde gelen stablecoin sağlayıcıları ile ortaklıklar gündemde.

Sektör kaynaklarına göre, Western Union'ın stablecoinlere olan yaklaşımı, geleneksel finans kuruluşlarının endişeleriyle tezat oluşturuyor. Bank of England ve IMF (Uluslararası Para Fonu) yetkilileri, stablecoinlerin para sistemi ve finansal istikrar üzerinde potansiyel riskler taşıdığını belirtiyor. Ancak Western Union bu yeni teknolojinin finansal hizmetlerde inovasyonu teşvik edeceğine inanıyor.

Kripto Para, Son Dakika

Son Dakika Kripto Para Western Union stablecoinleri fırsat olarak görüyor - Son Dakika

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