WhatsApp ile sınır ötesi para transferinde dev yenilik

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WhatsApp aracılığıyla uluslararası para transferi sunan ve bu hizmetinde kripto para birimlerini kullanan Felix, işlemleri hızlandırmak ve kolaylaştırmak amacıyla Zero Hash ile güçlerini birleştirdi. Bu ortaklık, müşterilerin dolar varlıklarını kolayca dijital para birimine çevirip dünya genelinde alıcılara hızlıca ulaştırmasını sağlayacak. Gelişmiş altyapı sayesinde, kullanıcılar daha verimli ve güvenilir bir deneyim yaşayacak.

Felix ve Zero Hash Arasında Önemli Ortaklık: WhatsApp Üzerinden Hızlı ve Güvenilir Para Transferi

WhatsApp tabanlı uluslararası para transfer platformu Felix, Zero Hash ile güçlerini birleştirdiğini açıkladı. Gün içinde duyurulan ortaklık kapsamında, sınır ötesi para transferlerinin verimliliğinin artırılması hedefleniyor.

Yapılan anlaşma ile Felix, Zero Hash'in altyapısını kendi sistemine entegre ederek, müşteri deneyimini kontrol altında tutmayı sürdürürken, para transferi sürecini optimize ediyor. Sistem, gönderilen ABD Dolarını önce USDC'ye dönüştürüp, ardından alıcının yerel para birimine çeviriyor.

Latin Amerika kökenli ABD vatandaşlarının para transferi ihtiyaçlarına odaklanan Felix'in Kurucu Ortağı ve CEO'su Manuel Godoy, yeni iş birliğinin kullanıcılara karmaşık süreçlerden uzak, basit bir transfer deneyimi sunduğunu vurguladı.

Son verilere göre sınır ötesi ödemelerde özellikle bankacılık hizmetlerine erişimi kısıtlı olan kullanıcılar için önem taşıyan stablecoinlerin toplam piyasa değeri 180 milyar dolara ulaşmış durumda.