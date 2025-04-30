WhiteBIT TR: Yeni regülasyonlara uyum için operasyonel süreçlerimizi tamamlıyoruz - Son Dakika
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Kripto Para

WhiteBIT TR: Yeni regülasyonlara uyum için operasyonel süreçlerimizi tamamlıyoruz

WhiteBIT TR: Yeni regülasyonlara uyum için operasyonel süreçlerimizi tamamlıyoruz

Türkiye'de kripto varlık sektörüne yönelik 13 Mart 2025 tarihli Resmî Gazete'de yayımlanan yeni düzenlemeler, piyasada faaliyet gösteren şirketleri harekete geçirdi. WhiteBIT TR, düzenlemelere uyum sağlama süreciyle ilgili önemli açıklamalarda bulunarak, yükümlülüklerini yerine getirmek için stratejik adımlar attıklarını bildirdi.

30.04.2025 19:40
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Kripto varlık hizmet sağlayıcıları için getirilen yeni yasal çerçeve, sektördeki şirketlerin işleyişini yeniden düzenleyecek önemli maddeleri içeriyor. Şirketlerin belirli standartlara uyum sağlaması, müşteri varlıklarının korunması ve şeffaflık ilkelerinin gözetilmesi gibi konular düzenlemelerin temel odak noktaları arasında yer alıyor. Sektörün önde gelen platformlarından WhiteBIT TR, bu yeni düzenlemelere ilişkin yaklaşımını ve uyum planlarını Haberler.com'a özel olarak açıkladı.

Küresel kripto para piyasalarında artan düzenlemelere paralel olarak Türkiye'de de atılan bu adımlar, ekosistemde güvenin artırılması ve yatırımcıların korunması amacını taşıyor. Uzmanlar, yeni düzenlemelerin uzun vadede sektöre istikrar getireceğini, kısa vadede ise şirketlerin uyum süreçlerini yönetmekte zorlanabileceğini öngörüyor.

WhiteBIT TR'nin Düzenlemelere Yaklaşımı

WhiteBIT TR yetkililerine yönelttiğimiz "Şirketiniz, 13 Mart 2025 tarihli Resmî Gazete'de yayımlanan düzenlemelere uyum sağlayarak faaliyetlerine devam edecek mi?" sorumuza kapsamlı bir yanıt aldık.

"WhiteBIT TR olarak, ülkemizdeki düzenleyici çerçevenin gelişimini yakından takip ediyor ve yükümlülüklerimizi yerine getirmek için azami çaba gösteriyoruz. 13 Mart 2025 tarihli düzenlemeleri de bu kapsamda dikkatle inceledik ve uyum süreçlerimizi başlattık.

Bazı yükümlülüklerin süresinin kısa olması sebebiyle uygulama aşamasında yoğun bir çalışma yürütüyoruz. Gerekli yazılımsal ve operasyonel geliştirmeleri, belirlenen süreler içinde tamamlamak için elimizden geleni yapıyoruz. Amacımız, bu geçiş sürecini hem kullanıcılarımız hem de iş ortaklarımız açısından sorunsuz şekilde yönetmek.

WhiteBIT TR olarak mevzuata tam uyum sağlamayı bir öncelik olarak görüyor, ilgili kurumlarla şeffaf bir iletişim içinde hareket ediyoruz. Uyum sürecini adım adım tamamlayarak faaliyetlerimizi yeni düzenlemeler doğrultusunda sürdüreceğiz."

WhiteBIT TR'den Yatırımcılara Özel Mesaj

Düzenlemeler ışığında mevcut ve potansiyel yatırımcıların durumu da büyük önem taşıyor. "Mevcut ve potansiyel yatırımcılarınıza bu süreçle ilgili vermek istediğiniz mesaj nedir?" sorumuz ise detaylı bir şekilde cevaplandırıldı.

"Mevcut yatırımcılarımız, WhiteBIT TR olarak yasal uyum süreçlerine verdiğimiz önemin farkındalar. Potansiyel yatırımcılarımız için ise şunu belirtmek isteriz: WhiteBIT, halihazırda pek çok regüle pazarda faaliyet gösteren global bir platformdur ve bu deneyimimiz, Türkiye'deki düzenlemelere adaptasyon sürecimize ciddi katkı sağlamaktadır.

Yeni düzenlemeler doğrultusunda attığımız adımlar planlı ve sistematiktir. Elbette, bazı uygulamalarda zaman kısıtları olsa da kullanıcılarımızın güvenliği ve hizmet sürekliliği en önemli önceliğimizdir. Uyum sürecini tamamlayarak yatırımcılarımız için güvenilir ve şeffaf bir yatırım ortamı sağlamaya devam edeceğiz.

Her türlü soru ve görüş için 7/24 ulaşılabilir destek hattımızla yatırımcılarımızın yanındayız. Amacımız, hem mevcut yatırımların güvenle devam etmesini sağlamak hem de Türkiye'deki kripto ekosisteminin sürdürülebilir şekilde büyümesine katkı sunmaktır."

Kripto Para, Türkiye, Son Dakika

Son Dakika Kripto Para WhiteBIT TR: Yeni regülasyonlara uyum için operasyonel süreçlerimizi tamamlıyoruz - Son Dakika

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