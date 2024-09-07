WisdomTree cephesinden beklenmedik Ethereum ETF hamlesi - Son Dakika
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Kripto Para

WisdomTree cephesinden beklenmedik Ethereum ETF hamlesi

WisdomTree cephesinden beklenmedik Ethereum ETF hamlesi

WisdomTree, üç yıllık bir süreçten sonra Ethereum Trust S-1 kayıt başvurusunu iptal ettiğini duyurdu. Bu karar, şirketin hiçbir hisse ihraç etmeyeceği veya satmayacağı anlamına geliyor. Ethereum piyasasındaki bu önemli değişiklik, yatırımcılar ve piyasa gözlemcileri için yeni bir dönüm noktası oluşturuyor.

07.09.2024 10:10
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Önde gelen varlık yönetimi şirketlerinden WisdomTree ve VanEck, Ethereum tabanlı yatırım araçlarıyla ilgili planlarını askıya aldıklarını duyurdu. Bu sürpriz kararlar, kripto para piyasasındaki belirsizlikleri ve yatırımcı ilgisindeki değişimi gözler önüne sererken, sektörün geleceği hakkında yeni sorular ortaya çıkarıyor.

WisdomTree Ethereum ETF Planlarını Değiştirdi

WisdomTree, üç yılı aşkın bir süredir devam eden Ethereum Trust başvurusunu geri çekme kararı aldı. Şirket, 27 Mayıs 2021'de Amerika Birleşik Devletleri Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu'na (SEC) yaptığı S-1 başvurusunu iptal etmek için harekete geçti. Kısa bir süre önce SEC'e iletilen talep, şirketin herhangi bir hisse ihraç etmeyeceğini ve satmayacağını belirtiyor.

İlginç bir şekilde, WisdomTree daha önce ödediği başvuru ücretlerinin iadesini talep etmedi. Bunun yerine WisdomTree, bu miktarın ileride kullanılmak üzere hesaplarında tutulmasını istedi. Başvurunun asıl amacı, Ethereum (Ether) ETF hisselerinin Chicago Board Options Exchange'in BZX Borsası'nda işlem görmesini sağlamaktı. WisdomTree, başvuru sırasında Ether piyasasının Bitcoin kadar olgunlaştığını ve benzer bir verimlilikle çalışacağını öne sürmüştü.

WisdomTree'nin bu hamlesi öncesinde bir başka önemli oyuncu olan VanEck de sürpriz bir açıklama yaptı. Şirket, Ether tabanlı ETF'sini kapatma kararı aldığını duyurdu. Bu kararın arkasında, spot kripto para ETF'leri pazarında gözlemlenen talep düşüşü yatıyor. VanEck, 6 Eylül'de yaptığı açıklamada, fonun performansı, likidite durumu, yönetim altındaki varlıklar ve yatırımcı ilgisinin azalması gibi faktörlerin bu kararda etkili olduğunu belirtti.

Sektör kaynaklarından edinilen bilgilere göre VanEck Ethereum Strategy ETF (EFUT) 16 Eylül tarihinde işlemlerini sonlandıracak. Fonun tasfiye süreci ise 23 Eylül civarında tamamlanacak ve yatırımcılara gerekli iadeler yapılacak.

Bu gelişmeler, kripto para piyasasındaki dalgalanmaların ve düzenleyici belirsizliklerin devam ettiğini gösteriyor. Önümüzdeki dönemde, sektördeki diğer büyük oyuncuların nasıl pozisyon alacağı merakla bekleniyor.

Kripto Para, Ethereum, Son Dakika

Son Dakika Kripto Para WisdomTree cephesinden beklenmedik Ethereum ETF hamlesi - Son Dakika

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