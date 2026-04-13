WLFI\'den Justin Sun\'a mahkeme tehditi

13.04.2026 17:27
Tron kurucusu Justin Sun, Trump ailesiyle bağlantılı DeFi projesi WLFI'yi yatırımcı tokenlerini bildirim yapılmadan dondurabilen gizli bir arka kapı işlevi yerleştirmekle suçladı. WLFI ise Sun'ı dava açmakla tehdit etti.

Sun, X (eski adıyla Twitter) hesabından yayımladığı açıklamada WLFI akıllı sözleşmelerini "tek taraflı olarak token sahiplerinin mülkiyet haklarını dondurabilecek, kısıtlayabilecek ve fiilen müsadere edebilecek" gizli bir kara liste işlevi eklendiğini öne sürdü. "Açık kapı olarak pazarlanan bir tuzaktı." diyen Sun, kendisini bu işlevin "ilk ve tek büyük kurbanı" olarak tanımladı.

SUN WLFI'Yİ GİZLİ KARA LİSTE İŞLEVİYLE SUÇLADI

Sun'ın 545 milyon token içeren cüzdanı Eylül 2025'te dondurulmuştu. O tarihten bu yana tokenlar 80 milyon dolardan fazla değer kaybetti. Sun, projeye 2024 sonunda 30 milyon dolar yatırmış ve danışman olarak görevlendirilmişti. Pozisyonunu daha sonra yaklaşık 75 milyon dolara taşıdı. TRUMP meme parasına da 100 milyon dolar taahhütte bulunmuştu.

WLFI, aynı gün Sun'ı "kendi suistimallerini örtbas etmek için asılsız iddialar ileri sürerken kurban rolü oynamakla" suçladı ve "mahkemede görüşürüz" diyerek dava tehdidinde bulundu. Sun ise resmi hesap sahiplerinin kimliğini açıklamasını talep etti. "Bu projenin en büyük yatırımcısı olarak sorumlu kişilerin ismini açıkça ortaya koymasını talep ediyorum." dedi.

Sun ayrıca Trump'a desteğini yineleyerek saldırısını yalnızca "WLFI'deki kötü aktörlere" yönettiğini belirtti. Mart ayında gerçekleştirilen ve token kilit süresini belirleyen yönetişim oylamasında oy kullanan tokenlerin yüzde 76'sından fazlasının yalnızca 10 cüzdandan geldiğini de öne sürdü.

WLFI HAZİNESİNDE 75 MİLYON DOLAR BORÇ

Sun'ın açıklaması, projeye yönelik topluluk tepkisinin zirveye ulaştığı bir döneme denk geldi. WLFI hazinesinin DeFi kredi protokolü Dolomite'a 5 milyar WLFI tokenini teminat olarak yatırıp yaklaşık 75 milyon dolar değerinde USDC ve USD1 borçlandığı ortaya çıkınca token hafta içinde rekor düşüğe geriledi. Söz konusu borcun 40 milyon dolardan fazlası Coinbase Prime'a aktarıldı. Dolomite'ın kurucu ortağı Corey Caplan aynı zamanda WLFI danışmanı ve Teknoloji Direktörü görevini yürütüyor. Pozisyon, protokolün toplam arz varlıklarının yarısından fazlasını oluştururken USD1 havuzu yaklaşık yüzde 93 kullanım oranıyla çalışıyor.

Proje bu eleştirileri "spekülasyon" olarak nitelendirdi ve tasfiye riskinin söz konusu olmadığını, fiyat düşüşü halinde ek teminat yatırılacağını açıkladı. Proje ayrıca erken perakende yatırımcılar için bu hafta aşamalı kilit açma takvimini belirleyecek bir yönetişim teklifi sunacağını duyurdu. Tokenlerinin yaklaşık yüzde 75'i hâlâ kilitli durumda.

WLFI tokeni yayım sırasında yaklaşık 0,08 dolar düzeyinde işlem görüyor. Projenin piyasa değeri yaklaşık 2,5 milyar dolar olarak hesaplanıyor.

