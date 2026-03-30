World Foundation WLD\'nin 65 milyon dolarlık satışını kapattı

Vakfın token ihraç kolu World Assets, satışın geçtiğimiz hafta boyunca dört ayrı tarafla tamamlandığını, ilk dilimin 20 Mart'ta el değiştirdiğini açıkladı. Ortalama satış fiyatı esas alındığında yaklaşık 239 milyon WLD tokeninin el değiştirdiği hesaplanıyor.

DÜZENLEYİCİ CEPHE GENİŞLİYOR

Toplam tutarın 25 milyon dolar değerindeki kısmı altı ay boyunca kilitli kalacak. Kalan bölüm piyasaya hemen girdi. Vakıf, elde edilen gelirin çekirdek operasyonlar, Ar-Ge, iris tarama cihazı üretimi ve ekosistem geliştirme için kullanılacağını belirtti.

Satışın kamuoyuyla paylaşılmasının ardından Worldcoin fiyatı kısa süreliğine 0,24 dolara inerek tarihinin en düşük seviyesini gördü ve ardından 0,27 dolara toparlandı. Token, Mart 2024'teki 11,82 dolarlık zirvesinden bu yana yüzde 97'yi aşan bir değer kaybıyla karşı karşıya. Yayım sırasında WLD fiyatı 0,2725 dolar bandında işlem görüyordu.

Arz cephesinde ek baskı yakında kapıda. 23 Temmuz 2026'da beklenen büyük bir topluluk kilit açımı, toplam 10 milyarlık token arzının yaklaşık yüzde 52,5'ini piyasaya sürecek.

Güncel satış, geçmiş fonlama turlarıyla kıyaslandığında belirgin bir iskonto taşıyor. Mayıs 2025'te World, Andreessen Horowitz ve Bain Capital Crypto dahil yatırımcılardan token başına yaklaşık 1,13 dolar fiyatla 135 milyon dolar toplamıştı.

Tayland'da yetkililer, Ekim 2025'te World ile bağlantılı bir iris tarama merkezine baskın düzenledi. Ülkenin menkul kıymetler düzenleyicisi ve siber suç birimleri, hizmetin lisanssız faaliyet yürüttüğü gerekçesiyle ortak soruşturma başlattı. Operasyonda gözaltılar gerçekleşti.

Proje, 2023'teki kuruluşundan bu yana Endonezya, Almanya, Kenya ve Brezilya'da da soruşturma ve kısıtlamalarla yüzleşti. Her ülkede öne çıkan iki ortak endişe lisanssız faaliyet ve hassas biyometrik verilerin işlenmesi oldu.