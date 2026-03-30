World Foundation WLD'nin 65 milyon dolarlık satışını kapattı
World Foundation WLD'nin 65 milyon dolarlık satışını kapattı

30.03.2026 14:46
Worldcoin (WLD) fiyatı tarihinin en düşük seviyesine gerilerken World Foundation, tezgâh üstü satış yoluyla 65 milyon dolar topladı. Ortalama 0,27 dolar fiyatla tamamlanan işlem, Mayıs 2025'teki önceki tur birim fiyatının dörtte birinin altında kalıyor.

Vakfın token ihraç kolu World Assets, satışın geçtiğimiz hafta boyunca dört ayrı tarafla tamamlandığını, ilk dilimin 20 Mart'ta el değiştirdiğini açıkladı. Ortalama satış fiyatı esas alındığında yaklaşık 239 milyon WLD tokeninin el değiştirdiği hesaplanıyor.

DÜZENLEYİCİ CEPHE GENİŞLİYOR

Toplam tutarın 25 milyon dolar değerindeki kısmı altı ay boyunca kilitli kalacak. Kalan bölüm piyasaya hemen girdi. Vakıf, elde edilen gelirin çekirdek operasyonlar, Ar-Ge, iris tarama cihazı üretimi ve ekosistem geliştirme için kullanılacağını belirtti.

Satışın kamuoyuyla paylaşılmasının ardından Worldcoin fiyatı kısa süreliğine 0,24 dolara inerek tarihinin en düşük seviyesini gördü ve ardından 0,27 dolara toparlandı. Token, Mart 2024'teki 11,82 dolarlık zirvesinden bu yana yüzde 97'yi aşan bir değer kaybıyla karşı karşıya. Yayım sırasında WLD fiyatı 0,2725 dolar bandında işlem görüyordu.

Arz cephesinde ek baskı yakında kapıda. 23 Temmuz 2026'da beklenen büyük bir topluluk kilit açımı, toplam 10 milyarlık token arzının yaklaşık yüzde 52,5'ini piyasaya sürecek.

Güncel satış, geçmiş fonlama turlarıyla kıyaslandığında belirgin bir iskonto taşıyor. Mayıs 2025'te World, Andreessen Horowitz ve Bain Capital Crypto dahil yatırımcılardan token başına yaklaşık 1,13 dolar fiyatla 135 milyon dolar toplamıştı.

Tayland'da yetkililer, Ekim 2025'te World ile bağlantılı bir iris tarama merkezine baskın düzenledi. Ülkenin menkul kıymetler düzenleyicisi ve siber suç birimleri, hizmetin lisanssız faaliyet yürüttüğü gerekçesiyle ortak soruşturma başlattı. Operasyonda gözaltılar gerçekleşti.

Proje, 2023'teki kuruluşundan bu yana Endonezya, Almanya, Kenya ve Brezilya'da da soruşturma ve kısıtlamalarla yüzleşti. Her ülkede öne çıkan iki ortak endişe lisanssız faaliyet ve hassas biyometrik verilerin işlenmesi oldu.

Dere yatağında ortaya çıkıyor, tasını kapan avuç avuç topluyor Dere yatağında ortaya çıkıyor, tasını kapan avuç avuç topluyor
İran hem tarih hem de adres verdi Vurmamak için tek bir şartları var İran hem tarih hem de adres verdi! Vurmamak için tek bir şartları var
Binyamin Netanyahu orduya işgali genişletme talimatı verdi Binyamin Netanyahu orduya işgali genişletme talimatı verdi
Yolcu uçağındaki turist İran’ın vurduğu dev fabrikayı görüntüledi Yolcu uçağındaki turist İran'ın vurduğu dev fabrikayı görüntüledi
Zamanında Fenerbahçe’de oynuyordu Şimdiyse sosyal medyada kendisine kulüp arıyor Zamanında Fenerbahçe'de oynuyordu! Şimdiyse sosyal medyada kendisine kulüp arıyor
İçişleri Bakanlığından 18 il için kar ve sağanak uyarısı İçişleri Bakanlığından 18 il için kar ve sağanak uyarısı

16:01
Ünlü kadın futbolcudan tartışma yaratan sözler
Ünlü kadın futbolcudan tartışma yaratan sözler
15:47
Husumetlisini kasığından vurdu: Babamın selamı var
Husumetlisini kasığından vurdu: Babamın selamı var
15:46
Hasbi Dede’yi tacizle suçlayan kız çocuğundan acı haber
Hasbi Dede'yi tacizle suçlayan kız çocuğundan acı haber
15:27
Özkan Yalım, birlikte basıldığı genç kadına açılış sunumunu yaptırmış
Özkan Yalım, birlikte basıldığı genç kadına açılış sunumunu yaptırmış
14:51
Altın renkli 25 kuruşları satışa çıkardı İstediği para inanılmaz
Altın renkli 25 kuruşları satışa çıkardı! İstediği para inanılmaz
14:38
Trump’tan İran’a yeni tehdit Dediklerini yaparsa bölge cehenneme döner
Trump'tan İran'a yeni tehdit! Dediklerini yaparsa bölge cehenneme döner
