World Liberty Financial, Apex Group ile stablecoin ortaklığını duyurdu

19.02.2026 21:53
Trump ailesiyle bağlantılı kripto girişimi World Liberty Financial, Mar-a-Lago'da düzenlediği World Liberty Forum etkinliğinde yeni ortaklıklar açıkladı. Şirketin WLFI tokeni etkinlik sırasında yüzde 18 değer kazanırken, stablecoin altyapısını genişletmeye yönelik adımlar dikkat çekti.

Etkinliğin öne çıkan duyurusu, 3,5 trilyon doların üzerinde varlığa hizmet verdiğini bildiren finansal hizmet şirketi Apex Group ile yapılan iş birliği oldu. Ortaklık kapsamında Apex, World Liberty Financial'ın USD1 stablecoininin tokenize fon işlemlerinde kullanılıp kullanılamayacağını test edecek. Pilot programda yatırımcı abonelik ve itfa süreçlerinin geleneksel banka altyapısına kıyasla daha hızlı yürütülmesi, uzlaşma sürelerinin kısaltılması ve operasyonel maliyetlerin düşürülmesi hedefleniyor.

USD1, piyasa değerine göre şu anda dolara endeksli beşinci büyük stablecoin konumunda bulunuyor ve dolaşımdaki arzı 5 milyar doları aşmış durumda.

TRUMP AİLESİNDEN SEKTÖRE BAKIŞ

World Liberty'nin kurucu ortağı Eric Trump, yaptığı açıklamada dijital varlık sektörünün henüz çok erken bir aşamada olduğunu savundu. Trump, kripto benimsenmesinin hâlâ "bir yarda çizgisinde" olduğunu ifade ederek daha önce sektörden uzak duran büyük finansal kuruluşların artık müşterilerine kripto ürünleri sunmaya başladığına dikkat çekti.

Donald Trump Jr. ise stablecoinlerin geleneksel bankacılık sistemindeki verimsizlikleri ortadan kaldırdığını belirterek işlemlerin günler yerine saniyeler içinde sonuçlandığını vurguladı.

ÇIKAR ÇATIŞMASI ENDİŞELERİ SÜRÜYOR

Duyurular, World Liberty Financial'ın siyasi bağlantıları nedeniyle Washington'da süren incelemenin ortasında geldi. Senatörler Elizabeth Warren ve Andy Kim, bu ayın başlarında Hazine Bakanı Scott Bessent'tan şirkete yapıldığı bildirilen BAE kaynaklı yatırımın ABD Yabancı Yatırım Komitesi (CFIUS) tarafından incelenmesi gerekip gerekmediğini değerlendirmesini istedi. World Liberty Financial ise eski Başkan Donald Trump'ın veya şirketle bağlantılı diğer isimlerin söz konusu yabancı yatırım işlemiyle doğrudan ilgisi olmadığını açıkladı.

Kripto Para, Son Dakika

