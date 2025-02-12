World Liberty Financial\'dan stratejik rezerv hamlesi

Kripto Para

World Liberty Financial'ın yeni başlattığı Macro Strategy girişimi, küresel finans sistemini yeniden şekillendiren kripto para projelerini desteklemeyi amaçlıyor. Platformun finansal istikrarını artırmayı ve varlık çeşitliliğini sağlamayı hedefleyen şirket, geleneksel finans kurumlarını da sürece dahil etmeye çalışıyor.

DeFi Platformu Yeni Rezerv Modelini Duyurdu

World Liberty Financial, varlıklarının büyük bölümünü borsalara aktardıktan sonra 38 milyon dolarlık token portföyünü elinde bulunduruyor Şirketin kurucu ortağı Chase Herro'nun geçen hafta işaret ettiği rezerv planı somut bir şekil aldı.

Platform, yeni rezervin finansmanı için finans kurumlarıyla görüşmeler yürütüyor. Katkıda bulunulacak varlıklar, şeffaflık ilkesi doğrultusunda WLFI'nin herkese açık cüzdanında tutulacak.

World Liberty Financial aynı zamanda Ondo Finance ile ortaklık kurarak tokenize gerçek dünya varlıklarının (RWA) benimsenmesini hızlandırmayı ve geleneksel finansı Blockchain ağına taşımayı planlıyor.